Свою речь Монастырский начал со слов, что он из команды президента и шел с командой в первой двадцатке в Раду. Поэтому поблагодарил Владимира Зеленского за доверие.

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Монастырский назвал приоритеты на посту главы МВД

Главным моим приоритетом на посту министра будет безопасность граждан, государства и увеличение уровня доверия общества к правоохранительным органам,

– отметил кандидат в министры.

Он пообещал бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей. Кроме того, в планах – увеличить расходы на оплату труда полицейских. Ведь их профессия очень опасна и требует достойной оплаты.

Другие важные аспекты, на которых сосредоточится Монастырский

Борьба с организованной преступностью, так называемыми "ворами в законе" и криминальными авторитетами. Решения СНБО относительно главарей криминальных группировок будут неукоснительно выполняться.

Развитие и усовершенствование патрульной полиции: они продолжат привлекать к ответственности судей, прокуроров и депутатов, но в рамках закона.

Дальнейшая реализация проекта "Полицейский офицер общины", суть которого в налаживании нового качества отношений между полицейскими, общиной и местными властями.

Безопасность дорожного движения, продолжение развития системы автоматической фиксации правил дорожного движения для уменьшения смертности на дорогах.

Недопущение уничтожения дорог – штрафы за перегрузки будут платить не только перевозчики, но и виновники таких перевозок.

Больший уровень цифровизации всех сфер министерства.

Превенция, предотвращение и наказание за насилие в семье, защита прав детей и несовершеннолетних.

Жесткое противодействие и предотвращение распространения наркотиков.

Строительство современной и эффективно обустроенной государственной границы по всему периметры государства, достойная зарплата и хорошие условия труда для пограничников, а также устранение очередей на границах.

Внедрение системы добровольного страхования от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Максимальное предоставление всех возможных услуг в удаленном формате.

Укрепление внутренней устойчивости и обороны Украины в сотрудничестве с Министерством обороны, Генеральным штабом и украинской разведкой.

Я не обещаю моментально решить все проблемы-это невозможно. Но обещаю профессионально и принципиально выполнять свою работу на должности министра,

– подытожил Монастырский.

Он добавил, что готов достойно нести службу в интересах украинского народа и государства.

Монастырский выступил с речью в Раде: смотрите видео