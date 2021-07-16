Свою речь Монастырский начал со слов, что он из команды президента и шел с командой в первой двадцатке в Раду. Поэтому поблагодарил Владимира Зеленского за доверие.

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Монастырский назвал приоритеты на посту главы МВД

Главным моим приоритетом на посту министра будет безопасность граждан, государства и увеличение уровня доверия общества к правоохранительным органам,
– отметил кандидат в министры.

Он пообещал бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей. Кроме того, в планах – увеличить расходы на оплату труда полицейских. Ведь их профессия очень опасна и требует достойной оплаты.

Другие важные аспекты, на которых сосредоточится Монастырский

  • Борьба с организованной преступностью, так называемыми "ворами в законе" и криминальными авторитетами. Решения СНБО относительно главарей криминальных группировок будут неукоснительно выполняться.
  • Развитие и усовершенствование патрульной полиции: они продолжат привлекать к ответственности судей, прокуроров и депутатов, но в рамках закона.
  • Дальнейшая реализация проекта "Полицейский офицер общины", суть которого в налаживании нового качества отношений между полицейскими, общиной и местными властями.
  • Безопасность дорожного движения, продолжение развития системы автоматической фиксации правил дорожного движения для уменьшения смертности на дорогах.
  • Недопущение уничтожения дорог – штрафы за перегрузки будут платить не только перевозчики, но и виновники таких перевозок.
  • Больший уровень цифровизации всех сфер министерства.
  • Превенция, предотвращение и наказание за насилие в семье, защита прав детей и несовершеннолетних.
  • Жесткое противодействие и предотвращение распространения наркотиков.
  • Строительство современной и эффективно обустроенной государственной границы по всему периметры государства, достойная зарплата и хорошие условия труда для пограничников, а также устранение очередей на границах.
  • Внедрение системы добровольного страхования от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
  • Максимальное предоставление всех возможных услуг в удаленном формате.
  • Укрепление внутренней устойчивости и обороны Украины в сотрудничестве с Министерством обороны, Генеральным штабом и украинской разведкой.

Я не обещаю моментально решить все проблемы-это невозможно. Но обещаю профессионально и принципиально выполнять свою работу на должности министра,
– подытожил Монастырский.

Он добавил, что готов достойно нести службу в интересах украинского народа и государства.

Монастырский выступил с речью в Раде: смотрите видео