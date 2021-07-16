Свою речь Монастырский начал со слов, что он из команды президента и шел с командой в первой двадцатке в Раду. Поэтому поблагодарил Владимира Зеленского за доверие.
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Монастырский назвал приоритеты на посту главы МВД
Главным моим приоритетом на посту министра будет безопасность граждан, государства и увеличение уровня доверия общества к правоохранительным органам,
– отметил кандидат в министры.
Он пообещал бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей. Кроме того, в планах – увеличить расходы на оплату труда полицейских. Ведь их профессия очень опасна и требует достойной оплаты.
Другие важные аспекты, на которых сосредоточится Монастырский
- Борьба с организованной преступностью, так называемыми "ворами в законе" и криминальными авторитетами. Решения СНБО относительно главарей криминальных группировок будут неукоснительно выполняться.
- Развитие и усовершенствование патрульной полиции: они продолжат привлекать к ответственности судей, прокуроров и депутатов, но в рамках закона.
- Дальнейшая реализация проекта "Полицейский офицер общины", суть которого в налаживании нового качества отношений между полицейскими, общиной и местными властями.
- Безопасность дорожного движения, продолжение развития системы автоматической фиксации правил дорожного движения для уменьшения смертности на дорогах.
- Недопущение уничтожения дорог – штрафы за перегрузки будут платить не только перевозчики, но и виновники таких перевозок.
- Больший уровень цифровизации всех сфер министерства.
- Превенция, предотвращение и наказание за насилие в семье, защита прав детей и несовершеннолетних.
- Жесткое противодействие и предотвращение распространения наркотиков.
- Строительство современной и эффективно обустроенной государственной границы по всему периметры государства, достойная зарплата и хорошие условия труда для пограничников, а также устранение очередей на границах.
- Внедрение системы добровольного страхования от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
- Максимальное предоставление всех возможных услуг в удаленном формате.
- Укрепление внутренней устойчивости и обороны Украины в сотрудничестве с Министерством обороны, Генеральным штабом и украинской разведкой.
Я не обещаю моментально решить все проблемы-это невозможно. Но обещаю профессионально и принципиально выполнять свою работу на должности министра,
– подытожил Монастырский.
Он добавил, что готов достойно нести службу в интересах украинского народа и государства.
Монастырский выступил с речью в Раде: смотрите видео