Свою промову Монастирський розпочав зі слів, що він з команди президента і йшов з нею у першій двадцятці до Ради. Тому подякував Володимиру Зеленському за довіру.

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Монастирський назвав пріоритети на посаді глави МВС

Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів,

– зазначив кандидат у міністри.

Він пообіцяв боротися з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження задля власного збагачення та порушує права людей. Крім того, у планах – збільшити видатки на оплату праці поліцейських. Адже їхня професія дуже небезпечна та потребує гідної оплати.

Інші важливі аспекти, на яких зосередиться Монастирський

Боротьба з організованою злочинністю, так званими "злодіями у законі" та кримінальними авторитетами. Рішення РНБО щодо ватажків кримінальних угруповань будуть неухильно виконуватися.

Розвиток і удосконалення патрульної поліції: вони продовжать притягати до відповідальності суддів, прокурорів і депутатів, але у межах закону.

Подальша реалізація проєкту "Поліцейський офіцер громади", суть якого у налагодженні нової якості відносин між поліцейськими, громадою та місцевою владою.

Безпека дорожнього руху, продовження розвитку системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху задля зменшення смертності на дорогах.

Недопущення знищення доріг – штрафи за перевантаження платитимуть не тільки перевізники, але й винуватці таких перевезень.

Більший рівень цифровізації всіх сфер міністерства.

Превенція, запобігання та покарання за насильство у сім'ї, захист прав дітей та неповнолітніх.

Жорства протидія і запобігання поширенню наркотиків.

Будівництво сучасного та ефективно облаштованого державного кордону по всьому периметри держави, гідна зарплата та хороші умови праці для прикордонників, а також усунення черг на кордонах.

Впровадження системи добровільного страхування від пожеж та надзвичайних ситуацій.

Максимальне надання всіх можливих послуг у віддаленому форматі.

Зміцнення внутрішньої стійкості та оборони України у співпраці з Міністерством оборони, Генеральним штабом та українською розвідкою.

Я не обіцяю вмить вирішити всі проблеми – це неможливо. Але обіцяю професійно та принципово виконувати свою роботу на посаді міністра,

– підсумував Монастирський.

Він додав, що готовий гідно нести службу в інтересах українського народу та держави.

Монастирський виступив з промовою у Раді: дивіться відео

Призначення Монастирського міністром: що відомо