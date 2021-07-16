Свою промову Монастирський розпочав зі слів, що він з команди президента і йшов з нею у першій двадцятці до Ради. Тому подякував Володимиру Зеленському за довіру.
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Монастирський назвав пріоритети на посаді глави МВС
Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів,
– зазначив кандидат у міністри.
Він пообіцяв боротися з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження задля власного збагачення та порушує права людей. Крім того, у планах – збільшити видатки на оплату праці поліцейських. Адже їхня професія дуже небезпечна та потребує гідної оплати.
Інші важливі аспекти, на яких зосередиться Монастирський
- Боротьба з організованою злочинністю, так званими "злодіями у законі" та кримінальними авторитетами. Рішення РНБО щодо ватажків кримінальних угруповань будуть неухильно виконуватися.
- Розвиток і удосконалення патрульної поліції: вони продовжать притягати до відповідальності суддів, прокурорів і депутатів, але у межах закону.
- Подальша реалізація проєкту "Поліцейський офіцер громади", суть якого у налагодженні нової якості відносин між поліцейськими, громадою та місцевою владою.
- Безпека дорожнього руху, продовження розвитку системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху задля зменшення смертності на дорогах.
- Недопущення знищення доріг – штрафи за перевантаження платитимуть не тільки перевізники, але й винуватці таких перевезень.
- Більший рівень цифровізації всіх сфер міністерства.
- Превенція, запобігання та покарання за насильство у сім'ї, захист прав дітей та неповнолітніх.
- Жорства протидія і запобігання поширенню наркотиків.
- Будівництво сучасного та ефективно облаштованого державного кордону по всьому периметри держави, гідна зарплата та хороші умови праці для прикордонників, а також усунення черг на кордонах.
- Впровадження системи добровільного страхування від пожеж та надзвичайних ситуацій.
- Максимальне надання всіх можливих послуг у віддаленому форматі.
- Зміцнення внутрішньої стійкості та оборони України у співпраці з Міністерством оборони, Генеральним штабом та українською розвідкою.
Я не обіцяю вмить вирішити всі проблеми – це неможливо. Але обіцяю професійно та принципово виконувати свою роботу на посаді міністра,
– підсумував Монастирський.
Він додав, що готовий гідно нести службу в інтересах українського народу та держави.
Монастирський виступив з промовою у Раді: дивіться відео
Призначення Монастирського міністром: що відомо
- 13 липня на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилась заява Арсена Авакова про відставку.
- Володимир Зеленський запропонував, аби голова правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський замінив його на посаді. Нардеп повідомив, що прийняв пропозицію.
- Відставку Авакова парламент підтримав вранці 15 липня – свої голоси за це віддав 291 народний обранець. Того ж дня Денис Шмигаль вніс подання про призначення Монастирського новим главою відомства.