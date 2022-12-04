Об этом 24 каналу сказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. Она убеждает, что часть попов Московского патриархата не видит нарушений своих коллег и сочтет, что лиц из "списка СНБО" будут преследовать, им что-то подбросили или специально все устроили.
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По ее словам, уже начали разгонять столь популярный "образ церкви-мученицы" в святынях УПЦ МП. Религиовед говорит, что верующие "напучены" своими священниками, которые им 30 лет рассказывали о "братской любви".
Людмила Филиппович считает, что священники УПЦ МП будут устраивать крестные ходы, носить иконы и на весь мир будут говорить, что в Украине "уничтожают церковь и убивают верующих Московского патриархата".
Но сейчас интересная ситуация – тот же Новинский предупредил, что он будет подавать в суд и обжаловать эти "санкции СНБО", и основной его аргумент – не то, что он предал Родину и "насаждал" здесь русский мер, а то, что его "преследуют за веру",
– объяснила Филиппович.
По ее мнению, подсанкционные религиозные лица сейчас как раз будут "бить во все колокола", в частности, международные организации, мол в Украине сейчас происходит ущемление и преследование религиозных лиц.
"Поэтому нам следует объяснить, что этих лиц преследуют не за то, что они православные или христиане, а за то, что они неправильно поняли те наставления, которые оставил Иисус Христос, и превратили православие в политику", – отметила религиовед.
Людмила Филиппович говорит, что с церковью нужно работать, и это должно делать государство. "То, что обыски, которые провела СБУ, немного испугало священников Московского патриархата – это правда. Потому что они себя вели так, будто войны с Россией нет, как так можно?", – спрашивает она.
Религиовед отметила, что верующие и священнослужители Московского патриархата должны задать себе вопрос – либо они с Украиной, либо с Россией.
Людмила Филиппович прокомментировала действия УПЦ МП в Украине: видео
Кто попал в "церковный санкционный список" от СНБО
Речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ МЦ или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:
- Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
- Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
- Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
- Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
- Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
- Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);
- Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
- Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
- Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);
- Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).
В СБУ подчеркнули, что большинство из лиц, попавших в санкционный список, сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.