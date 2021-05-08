Не было времени внимательно следить за визитом Блинкена из-за плотного графика эфиров, поэтому хочу поинтересоваться, что слышно о новых санкциях? Далее читайте на украинском.

Й коли під них нарешті потрапить колишній український високопосадовець, який брав безпосередню участь у спецоперації російських спецслужб з втручання в американські вибори і який пов'язує між собою всіх фігурантів цього злочину проти США. Йдеться про ексгенпрокурора Луценка.

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Луценко – друг російського агента Деркача, який зливав записи розмов за участі чинного американського Президента, а перед цим гуляв на весіллі сина ексгенпрокурора.

Луценко – безпосередній керівник прокурора Кулика, який легалізував російські вкиди в українському кримінальному процесі.

Луценко – друг олігарха Коломойського, чий кишеньковий пудель Дубінський активно допомагав Деркачу, а сам олігарх в Ізраїлі "вмотивовував" згаданого вище прокурора Кулика на протиправні дії.

Цікаво Ексв'язні Кремля передали Блінкену лист про репресії Росії

Зрештою, Луценко сам зустрічався з Джуліані та в обмін на майбутню політичну підтримку Трампа зливав йому матеріали кримінальних проваджень.

Цікаво, чому особа, щільно пов'язана з усіма підсанкційними персонажами, досі не в санкційному списку США?

Особисто я бачу лише одну логічну причину: він знову когось зрадив.

Питання – кого?