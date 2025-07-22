Об этом 24 Каналу рассказал профессор университета имени Кеннеди Борис Аронштейн, подчеркнув: не очередные санкции, а массовое замещение российских углеводородов возобновляемой энергией способно добить бюджет Москвы. Санкционная "корзина" уже почти опустела, тогда как зеленая энергетика только наращивает мышцы.

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Почему запуск санкций перенесли на сентябрь?

Пауза между принятием и фактическим стартом пакета продлится почти 50 дней – этого, по словам профессора, достаточно, чтобы Кремль перекроил логистику экспорта и укрепил "теневой" флот танкеров.

Мне кажется, что отложение этих санкций до 2 сентября было неправильным,

– замечает Аронштейн.

Он объясняет, что даже короткая задержка позволяет России привлечь суда под серыми флагами, перебросить маршруты через дружественные порты и заблаговременно заключить фиктивные контракты, чтобы скрыть реальную цену нефти. По его мнению, именно такая "фора" вписывается в логику, когда "Трамп дает Путину именно тот срок, который ему нужен для выполнения своих задач". Без одновременного запуска жесткого мониторинга эффект 18-го пакета, предупреждает Аронштейн, может оказаться слабее, чем ожидает Брюссель.

Как зеленая энергия заменит нефть России?

Дальнейшее усиление ограничений дает все меньший эффект: каждый новый пакет требует дорогостоящего надзора, а давление на Кремль уже не растет пропорционально. Поэтому, отмечает профессор, акцент следует перенести с запретов на быстрое замещение российских углеводородов возобновляемыми источниками.

Больший акцент надо делать не на запретах, а на замещении российских углеводородов возобновляемыми источниками энергии,

– говорит Аронштейн.

В южных штатах США солнечные панели стали привычным атрибутом немалой части домов, а в Китае электромобили уже занимают около половины внутреннего рынка. По словам профессора, кажется, что это очень сложно, но на самом деле нужно только начать. Европейская "зеленая сделка", запущена в 2019 году, имеет 30-летний горизонт, и чем быстрее ЕС будет наращивать солнечную и гидроэнергетику, тем скорее Кремль потеряет ключевой источник валютных поступлений.

Сколько стоит контроль санкций против России?

Сопровождение каждого нового пакета требует все более дорогих инструментов – от спутникового трекинга до задержаний танкеров-"призраков".

С каждым ужесточением санкций стоимость контроля растет экспоненциально,

– подчеркивает профессор.

В качестве примера он приводит недавнее решение Эстонии арестовывать суда с подсанкционной нефтью: государство вынуждено оплачивать стоянку, питание экипажа и техобслуживание, и уже через несколько недель операция становится убыточной. Так что, без радикального сокращения спроса на российские энергоносители санкционная "корзина" быстро опустеет, а сам контроль превратится в финансовый балласт для партнеров.

Какие шаги возможны после 18-го пакета?

Снизить потолок до 30 долларов или ввести 200% пошлины на поставки в Индию или Китай политически и технически почти нереально.

"Корзина санкций уже обмелела – черпать из нее почти нечего", – заключает Аронштейн.

Дальнейший удар по валютным поступлениям Кремля зависит от того, как быстро США, ЕС и ключевые азиатские рынки нарастят возобновляемые мощности и сократят спрос на российские углеводороды. Напомним, 18-й пакет также предусматривает пересмотр ценового потолка раз в полгода и жесткий контроль цепей поставок.