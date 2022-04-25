Санкции забрали у России будущее, а мы получаем помощь от десятка стран, – Зеленский

За два месяца войны против России уже введены санкции, отнявшие у нее будущее. Украина получает помощь от десятка стран мира.

О колоссальной поддержке иностранных партнеров и о том, как Россия собственными руками уничтожила свое будущее, рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении за 25 апреля, сообщает 24 канал.

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С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины миром была создана глобальная антивоенная коалиция. В ней врага останавливают разнообразными экономическими санкциями, несовместимыми со счастливым будущим государства. Украина, страна свободы, борцов за независимость и правду, получает помощь от десятка стран. Это поддержка оружием, финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка напрямую.

Владимир Зеленский отметил, что наше государство максимально ускорило движение в Европейский Союз.

Уже прошли исторический момент, важный этап – с получением и заполнением специального опросника, который предоставляли каждому государству перед тем, как они получали статус кандидата в члены ЕС,

– напомнил Зеленский.

По словам президента, уже сейчас, когда война продолжается, правительство создает необходимую базу для восстановления Украины. В нее входят международные договоренности разного уровня, создание специальных фондов для восстановления Украины и другое.

"Уже сейчас, когда Россия еще пытается захватить нашу территорию, мы демонстрируем, что дадим свободной Украине больше возможностей для развития, чем Россия может дать не только оккупированной части нашей территории, но и своей собственной территории, собственному государству", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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