Санкции продолжаются: Швейцария еще на год заморозила активы Януковича
Деньги в швейцарских банках и в дальнейшем недоступны для Януковича. Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов президента и лиц из его окружения.
Санкции возобновили для поддержки судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной, сообщили в твиттере швейцарского посольства.
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Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (примерно 70 миллионов швейцарских франков),
– говорится в сообщении.
Что известно о санкциях Швейцарии против Януковича и его окружения
- В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более 69 миллионов долларов) сроком на 3 года. В 2017 году санкции продлили.
- Последняя пролонгация запрета пользоваться деньгами для Януковича и лиц из его окружения состоялась 20 декабря 2018 года.
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