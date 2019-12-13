17:37
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Санкции продолжаются: Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

      17 Читати новину українською
      Швейцария еще на год заморозила активы Януковича / 24 канал

      Деньги в швейцарских банках и в дальнейшем недоступны для Януковича. Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов президента и лиц из его окружения.

      Санкции возобновили для поддержки судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной, сообщили в твиттере швейцарского посольства.

      Читайте также: Долг Януковича России: Кремль требует от Киева 4,5 миллиарда долларов

      Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (примерно 70 миллионов швейцарских франков),
      – говорится в сообщении.

      Что известно о санкциях Швейцарии против Януковича и его окружения

      • В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более 69 миллионов долларов) сроком на 3 года. В 2017 году санкции продлили.
      • Последняя пролонгация запрета пользоваться деньгами для Януковича и лиц из его окружения состоялась 20 декабря 2018 года.
      Пожар на единственном авианосце России "Адмирал Кузнецов" погасили: есть погибшие и пострадавшие
      сегодня
      3990
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Санкции Швейцария Виктор Янукович
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 710
      сегодня , 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
      Анастасія Можаровська 29
      сегодня , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 1539
      сегодня , 14:20 Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу
      Євгенія Мазур 1626
      сегодня , 14:00 Історична перемога: як Лещенко виграв суд проти Авакова
      Сергій Лещенко 314
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук