Долг Януковича России: Кремль требует от Киева 4,5 миллиарда долларов

В Министерстве финансов России заявили, что сумма требований Кремля к Украине по делу о долге Януковича составляет около 4,5 миллиарда долларов. Четырехдневные слушания 9 – 12 декабря по этому делу начались в Верховном суде Великобритании. Причиной разбирательства стала апелляция, поданная от имени РФ на решение Апелляционного суда Англии.

Как поясняет российский Минфин на своем официальном сайте, Украина выпустила в 2013 году еврооблигации в долларах США. В декабре того же года их с переплатой приобрела России. Процентная ставка тогда составляла 5% годовых.

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"После трех платежей по начисленным процентам Украина не осуществила платеж по погашению основной суммы долга, который должна была сделать 21 декабря 2015 года, а также не осуществила последнего платежа на уплату процентов", - убеждают российские чиновники.

Кремль поручил компании The Law Debenture Trust Corporation plc (далее "Трасти") начать судебный процесс против Украины в Высоком суде Лондона. Российский Минфин утверждает, что, согласно эмиссионной документации по еврооблигациям, только "Трасти" имеет право инициировать судебное разбирательство от имени владельцев украинских еврооблигаций.

Важно! Верховный суд Англии обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, несбывшийся купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, которые начисляются на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Сегодня сумма требований Российской Федерации, учитывая начисленные проценты, составляет около 4,5 миллиарда долларов США,

– отмечают в российском Министерстве финансов.

Здесь добавляют, что в 2017 году Высокий суд Англии удовлетворил требования "Трасти" и обязал Украину выплатить все суммы задолженности по еврооблигациям, а также дополнительные проценты. В 2018 году Апелляционный суд Англии отклонил все предложения, кроме одного аргумента Украины. Касался он выпуска еврооблигаций "под давлением России". В то же время суд постановил, что для оценки обоснованности этого аргумента будет нужно проведение полномасштабного судебного разбирательства.

"В рамках этого аргумента Украина заявляет, что она выпустила еврооблигации "под принуждением" со стороны Российской Федерации, поэтому, согласно английского права, этот факт якобы является правомерным аргументом для использования в качестве средства защиты относительно ее отказа от выполнения платежных обязательств", – констатируют россияне.

Украина планирует обжаловать решение Апелляционного суда об отклонении других ее аргументов:

Украина не имела права выпускать еврооблигации,

Министр финансов Украины не имел полномочий для принятия решения о размещении еврооблигаций;

Невыполнение со стороны Украины обязательств по еврооблигациям было законной "контрмерой".

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Верховный суд Великобритании в ближайшее время рассмотрит эту жалобу Украины. Кроме того, Российская Федерация намерена обжаловать решение Апелляционного суда о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства относительно довода об оказании давления. По убеждению российской стороны, этот аргумент не имеет под собой как фактических, так и правовых оснований, и Украина его выдвигает якобы исключительно с целью избежать выполнения обязательств по еврооблигациям.

"Если Верховный суд вынесет решение по поводу аргумента об оказании неправомерного давления в пользу "Трасти" и откажет в удовлетворении жалобы Украины по остальным аргументам, Российская Федерация будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно", – резюмировали в Кремле.

Почему это дело назвали "долгом Януковича"?

В декабре 2013 года тогдашний украинский гарант Виктор Янукович договорился с Россией о трехмиллиардном кредите. Эти деньги Кремль предоставил, чтобы Украина отказалась подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и вошла в Таможенный союз.