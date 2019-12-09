Борг Януковича Росії: Кремль вимагає від Києва 4,5 мільярда доларів

У Міністерстві фінансів Росії заявили, що сума вимог Кремля до України у справі про борг Януковича становить близько 4,5 мільярда доларів. Чотириденні слухання 9 – 12 грудня) щодо цієї справи розпочалися у Верховному суді Великобританії. Причиною розгляду стала апеляція, подана від імені РФ на рішення Апеляційного суду Англії.

Як пояснює російський Мінфін на своєму офіційному сайті, Україна випустила в 2013 році єврооблігації у доларах США. У грудні того ж року їх за переплатою придбала Росії. Процентна ставка тоді становила 5% річних.

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"Після трьох платежів щодо нарахованих відсотків Україна не здійснила платіж з погашення основної суми боргу, який мала зробити 21 грудня 2015 року, а також не здійснила останнього платежу на сплату відсотків", – переконують російські посадовці.

Опісля Кремль доручив компанії The Law Debenture Trust Corporation plc (далі "Трасті") розпочати судовий процес проти України у Високому суді Лондона. Російський Мінфін стверджує, що, згідно з емісійною документацією за єврооблігаціями, лише "Трасті" має право ініціювати судовий розгляд від імені власників українських єврооблігацій.

Важливо! Верховний суд Англії зобов'язав Україну виплатити номінальну вартість облігацій у 3 мільярди доларів, нездійснений купонний платіж у 75 мільйонів доларів, а також штрафні відсотки, що нараховуються на ці суми. Кожен день прострочення обходиться Києву в 673 тисячі доларів.

Сьогодні сума вимог Російської Федерації, враховуючи нараховані відсотки, становить близько 4,5 мільярда доларів США,

– наголошують у російському Міністерстві фінансів.

Тут додають, що у 2017 році Високий суд Англії задовольнив вимоги "Трасті" та зобов'язав Україну виплатити всі суми заборгованості за єврооблігаціями, а також додаткові відсотки. У 2018 році Апеляційний суд Англії відхилив усі пропозиції, крім одного аргументу України. Стосувався він випуску єврооблігацій "під тиском Росії". Водночас суд ухвалив, що для оцінки обґрунтованості цього аргументу буде потрібно проведення повномасштабного судового розгляду.

"У межах цього аргументу Україна заявляє, що вона випустила єврооблігації "під примусом" з боку Російської Федерації, тому, відповідно до англійського права, цей факт нібито є правомірним аргументом для використання в ролі засобу захисту щодо її відмови від виконання платіжних зобов'язань", – констатують росіяни.

Україна планує оскаржити рішення Апеляційного суду про відхилення інших її аргументів:

Україна не мала права випускати єврооблігації, що

Міністр фінансів України не мав повноважень для ухвалення рішення про розміщення єврооблігацій;

Невиконання з боку України зобов'язань за єврооблігаціями було законним "контрзаходом".

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Верховний суд Великобританії найближчим часом розгляне цю скаргу України. Крім того, Російська Федерація має намір оскаржити рішення Апеляційного суду про необхідність проведення повномасштабного судового розгляду щодо аргументу про чинення тиску. На переконання російської сторони, цей аргумент не має під собою як фактичних, так і правових підстав, і Україна його висуває начебто виключно з метою уникнути виконання зобов'язань за єврооблігаціями.

"Якщо Верховний суд винесе рішення щодо аргументу про надання неправомірного тиску на користь "Трасті" та відмовить у задоволенні скарги України за рештою аргументів, Російська Федерація буде мати право на отримання всієї суми заборгованості за єврооблігаціями, а також на додаткові відсотки, і в подальшому оскаржити це рішення вже буде неможливо", – підсумовують у Кремлі.

Чому цю справу назвали "боргом Януковича"? У грудні 2013 року тодішній український гарант Віктор Янукович домовився з Росією про тримільярдний кредит. Ці гроші Кремль надав, щоб Україна відмовилася підписувати Угоду про асоціацію з ЄС і увійшла до Митного союзу.