Трибунал у Гаазі затвердив назву справи щодо захоплення Росією українських кораблів та моряків
Відтепер справа має назву: "Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів". Арбітражний трибунал у Гаазі оприлюднив перший процедурний наказ, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи.
Про це повідомила заступниця глави МЗС Лана Зеркаль на своїй фейсбук сторінці.
Важливо: У Гаазі пройшли перші слухання справи про захоплення Росією українських моряків і суден
Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув. Позитивом можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес,
– написала Зеркаль.
Україна має подати свій меморандум за 6 місяців, але може зробити це і раніше. Від моменту подачі у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції.
Разом з тим Україна має право прокоментувати заперечення росіян і звернутися з проханням їх відхилити. Арбітраж має визначити, чи дійсно є підстави для розділення процесу на дві стадії (юрисдикційну та по суті) та прийме рішення щодо подальших стадій розгляду справи.
У разі прийняття рішення щодо розділення процесу на дві стадії Україна отримає 3 місяці на підготовку відповіді на російські заперечення.
Якщо розділення не відбудеться, то росіяни будуть змушені подати свій контрмеморандум протягом 6 місяців від дати винесення Арбітражем рішення про відхилення розгляду попередніх заперечень РФ на юрисдикційній стадії.
Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань. Крім того, промови агентів будуть відкритими, а щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань.
Дивіться відео про те, як Росія захоплювала українські кораблі:
Головні факти про захоплення і повернення українських кораблів і моряків:
- 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- Тоді ж агресор з обстрілами захопив 3 українські кораблі та взяв у полон 24 українських моряків (частин з них зазнали поранень). Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
- 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними особами, під час 24 військовополонені моряки повернулися додому.
- 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі у відкритому Чорному морі, а ввечері 20 листопада судна прибули до порту Очакова на Миколаївщині.
- При цьому Росія переконує, що передача кораблів ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом у нормандському форматі.