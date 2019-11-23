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      Трибунал у Гаазі затвердив назву справи щодо захоплення Росією українських кораблів та моряків

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      / nrcu.gov.ua

      Відтепер справа має назву: "Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів". Арбітражний трибунал у Гаазі оприлюднив перший процедурний наказ, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи.

      Про це повідомила заступниця глави МЗС Лана Зеркаль на своїй фейсбук сторінці.

      Важливо: У Гаазі пройшли перші слухання справи про захоплення Росією українських моряків і суден

      Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув. Позитивом можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес,
      – написала Зеркаль.

      Україна має подати свій меморандум за 6 місяців, але може зробити це і раніше. Від моменту подачі у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції.

      Разом з тим Україна має право прокоментувати заперечення росіян і звернутися з проханням їх відхилити. Арбітраж має визначити, чи дійсно є підстави для розділення процесу на дві стадії (юрисдикційну та по суті) та прийме рішення щодо подальших стадій розгляду справи.

      У разі прийняття рішення щодо розділення процесу на дві стадії Україна отримає 3 місяці на підготовку відповіді на російські заперечення.

      Якщо розділення не відбудеться, то росіяни будуть змушені подати свій контрмеморандум протягом 6 місяців від дати винесення Арбітражем рішення про відхилення розгляду попередніх заперечень РФ на юрисдикційній стадії.

      Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань. Крім того, промови агентів будуть відкритими, а щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань.

      Дивіться відео про те, як Росія захоплювала українські кораблі:

      Головні факти про захоплення і повернення українських кораблів і моряків:

      1. 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      2. Тоді ж агресор з обстрілами захопив 3 українські кораблі та взяв у полон 24 українських моряків (частин з них зазнали поранень). Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      3. У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
      4. 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними особами, під час 24 військовополонені моряки повернулися додому.
      5. 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі у відкритому Чорному морі, а ввечері 20 листопада судна прибули до порту Очакова на Миколаївщині.
      6. При цьому Росія переконує, що передача кораблів ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом у нормандському форматі.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Гаазький трибунал Конфлікт в Азовському морі Судді Україна – Росія Українські моряки в полоні Олена Зеркаль
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