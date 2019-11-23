Трибунал у Гаазі затвердив назву справи щодо захоплення Росією українських кораблів та моряків

Відтепер справа має назву: "Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів". Арбітражний трибунал у Гаазі оприлюднив перший процедурний наказ, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи.

Про це повідомила заступниця глави МЗС Лана Зеркаль на своїй фейсбук сторінці.

Важливо: У Гаазі пройшли перші слухання справи про захоплення Росією українських моряків і суден

Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув. Позитивом можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес,

– написала Зеркаль.

Україна має подати свій меморандум за 6 місяців, але може зробити це і раніше. Від моменту подачі у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції.

Разом з тим Україна має право прокоментувати заперечення росіян і звернутися з проханням їх відхилити. Арбітраж має визначити, чи дійсно є підстави для розділення процесу на дві стадії (юрисдикційну та по суті) та прийме рішення щодо подальших стадій розгляду справи.

У разі прийняття рішення щодо розділення процесу на дві стадії Україна отримає 3 місяці на підготовку відповіді на російські заперечення.

Якщо розділення не відбудеться, то росіяни будуть змушені подати свій контрмеморандум протягом 6 місяців від дати винесення Арбітражем рішення про відхилення розгляду попередніх заперечень РФ на юрисдикційній стадії.

Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань. Крім того, промови агентів будуть відкритими, а щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань.

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Головні факти про захоплення і повернення українських кораблів і моряків: