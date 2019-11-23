Трибунал в Гааге утвердил название дела по захвату Россией украинских кораблей и моряков

Теперь дело называется "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей". Арбитражный суд в Гааге обнародовал первый процедурный приказ, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Лана Зеркаль на своей фейсбук странице.

Важно: В Гааге прошли первые слушания дела о захвате Россией украинских моряков и судов

Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал. Позитивом можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс,

– написала Зеркаль.

Украина должна подать свой меморандум за 6 месяцев, но может сделать это и раньше. С момента подачи у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции.

Вместе с тем Украина имеет право прокомментировать возражения русских и обратиться с просьбой их отклонить. Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на две стадии (юрисдикционную и по существу) и примет решение о дальнейших стадий рассмотрения дела.

В случае принятия решения о разделении процесса на две стадии Украины получит 3 месяца на подготовку ответа на российские возражения.

Если разделение не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контрмеморандум течение 6 месяцев с даты вынесения Арбитражем решение об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний. Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаний, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний.

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