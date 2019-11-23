Трибунал в Гааге утвердил название дела по захвату Россией украинских кораблей и моряков
Теперь дело называется "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей". Арбитражный суд в Гааге обнародовал первый процедурный приказ, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы.
Об этом сообщила заместитель главы МИД Лана Зеркаль на своей фейсбук странице.
Важно: В Гааге прошли первые слушания дела о захвате Россией украинских моряков и судов
Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал. Позитивом можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс,
– написала Зеркаль.
Украина должна подать свой меморандум за 6 месяцев, но может сделать это и раньше. С момента подачи у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции.
Вместе с тем Украина имеет право прокомментировать возражения русских и обратиться с просьбой их отклонить. Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на две стадии (юрисдикционную и по существу) и примет решение о дальнейших стадий рассмотрения дела.
В случае принятия решения о разделении процесса на две стадии Украины получит 3 месяца на подготовку ответа на российские возражения.
Если разделение не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контрмеморандум течение 6 месяцев с даты вынесения Арбитражем решение об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии.
Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний. Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаний, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний.
Смотрите видео о том, как Россия захватывала украинские корабли:
Главные факты о захвате и возвращении украинских кораблей и моряков:
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
- Тогда же агрессор с обстрелами захватил 3 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков (часть из них получили ранения). Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
- В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
- 7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми лицами, во время него 24 военнопленных моряка вернулись домой.
- 18 ноября Россия вернула Украине военные корабли в открытом Черном море, а вечером 20 ноября судна прибыли в порт Очакова на Николаевщине.
- При этом Россия утверждает, что передача кораблей никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом в нормандском формате.