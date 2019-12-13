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      Санкції тривають: Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича

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      Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича / 24 канал

      Гроші у швейцарських банках і надалі недоступні для Януковича. Швейцарія ще на рік продовжила термін дії замороження активів президента й осіб з його оточення.

      Санкції поновили для підтримки судової співпраці між Швейцарією та Україною, повідомили у твіттері швейцарського посольства. 

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      Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення (приблизно 70 мільйонів швейцарських франків), 
      – йдеться в повідомленні.

      Що відомо про санкції Швейцарії проти Януковича і його оточення

      • У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад 69 мільйонів доларів) терміном на 3 роки. У 2017 році санкції продовжили.
      • Остання пролонгація заборони користуватися грошима для Януковича та осіб з його оточення відбулася 20 грудня 2018 року.
      Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік
      сьогодні
      22475
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Віктор Янукович Швейцарія Санкції
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