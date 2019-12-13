Санкції тривають: Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича
Гроші у швейцарських банках і надалі недоступні для Януковича. Швейцарія ще на рік продовжила термін дії замороження активів президента й осіб з його оточення.
Санкції поновили для підтримки судової співпраці між Швейцарією та Україною, повідомили у твіттері швейцарського посольства.
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Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення (приблизно 70 мільйонів швейцарських франків),
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про санкції Швейцарії проти Януковича і його оточення
- У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад 69 мільйонів доларів) терміном на 3 роки. У 2017 році санкції продовжили.
- Остання пролонгація заборони користуватися грошима для Януковича та осіб з його оточення відбулася 20 грудня 2018 року.
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