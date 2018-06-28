Санкции против России: премьер Польши сделал заявление

Польша выступает за продолжение санкций против Российской Федерации, которые были введены из-за ее агрессии на территории Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне заседания Европейского совета в Брюсселе, передает "Укринформ".

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Глава польского правительства рассказал, что сегодня, 28 июня, должна состояться встреча стран "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Будем обсуждать санкции в отношении России в контексте российской агрессии против Украины. Позиция Польши является неуклонно твердой и однозначной, что санкции должны быть продолжены,

– отметил Моравецкий.

Напомним, 18 июня Совет ЕС на год продлил санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией. В частности, санкции включают запрет на импорт в ЕС продуктов с полуострова, инвестиции в него, а также запрет на предоставление услуг по поставке товаров.