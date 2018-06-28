Санкції проти Росії: прем'єр Польщі зробив заяву

Польща виступає за продовження санкцій проти Російської Федерації, які були введені через її агресію на території України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі, передає "Укрінформ".

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Глава польського уряду розповів, що сьогодні, 28 червня, має відбутися зустріч країн "Вишеградської четвірки" (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Будемо обговорювати санкції щодо Росії у контексті російської агресії проти України. Позиція Польщі є неухильно твердою і однозначною, що санкції повинні бути продовжені,

– наголосив Моравецький.

Нагадаємо, 18 червня Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії через незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Зокрема, санкції включають заборони на імпорт в ЄС продуктів з півострова, інвестиції в нього, а також заборону на надання послуг з постачання товарів.