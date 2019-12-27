Последнее предупреждение: США требуют прекратить строить "Северный поток-2"

Соединенные Штаты Америки требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода в обход Украины "Северный поток-2" свернуть работы до 20 января. В противном случае им грозят суровые санкции.

Соединенные Штаты будут вводить санкции, если вовлеченные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

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В США подчеркнули, что компании должны завершить работу в течение 30 дней.

Любая компания, участвующая в "Северном потоке-2", должна внимательно изучить, что это значит для их деятельности,

– отметили в пресс-службе.

В Госдепе США отметили, что "Северный поток-2" – это инструмент, который Россия использует для поддержания своей длительной агрессии против Украины.

Санкции США против "Северного потока-2": основное

Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

Справка. "Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

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Как отреагировали на санкции в России: