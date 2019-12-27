Последнее предупреждение: США требуют прекратить строить "Северный поток-2"
Соединенные Штаты Америки требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода в обход Украины "Северный поток-2" свернуть работы до 20 января. В противном случае им грозят суровые санкции.
Соединенные Штаты будут вводить санкции, если вовлеченные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
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В США подчеркнули, что компании должны завершить работу в течение 30 дней.
Любая компания, участвующая в "Северном потоке-2", должна внимательно изучить, что это значит для их деятельности,
– отметили в пресс-службе.
В Госдепе США отметили, что "Северный поток-2" – это инструмент, который Россия использует для поддержания своей длительной агрессии против Украины.
Санкции США против "Северного потока-2": основное
Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.
Справка. "Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.
Кто и что попадает под удар американских санкций:
- суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.
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Как отреагировали на санкции в России:
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России не видят никакой катастрофы в санкциях США, направленных на остановку строительства "Северного потока-2". Российский премьер отметил, что "Северный поток-2" достроят, уже якобы есть другие варианты завершения работ.
- Глава МИД России Сергей Лавров пообещал точно ответить на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, "чтобы не нанести вред себе". Лавров также утверждает, что газопровод "достроят – несмотря на все угрозы".