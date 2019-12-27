22:30
27 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
      Вєсті Кремля
      22:22, сегодня
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пини
      Вєсті.UA
      20:18, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Последнее предупреждение: США требуют прекратить строить "Северный поток-2"

      210 Читати новину українською
      США требуют прекратить строить "Северный поток-2" / kyivpost.com

      Соединенные Штаты Америки требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода в обход Украины "Северный поток-2" свернуть работы до 20 января. В противном случае им грозят суровые санкции.

      Соединенные Штаты будут вводить санкции, если вовлеченные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

      Между тем: В России придумали, как достроить "Северный поток-2" несмотря на санкции США

      В США подчеркнули, что компании должны завершить работу в течение 30 дней.

      Любая компания, участвующая в "Северном потоке-2", должна внимательно изучить, что это значит для их деятельности,
      – отметили в пресс-службе.

      В Госдепе США отметили, что "Северный поток-2" – это инструмент, который Россия использует для поддержания своей длительной агрессии против Украины.

      Санкции США против "Северного потока-2": основное

      Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

      Справка. "Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

      Важно: Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

      Как отреагировали на санкции в России:

      • Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России не видят никакой катастрофы в санкциях США, направленных на остановку строительства "Северного потока-2". Российский премьер отметил, что "Северный поток-2" достроят, уже якобы есть другие варианты завершения работ.
      • Глава МИД России Сергей Лавров пообещал точно ответить на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, "чтобы не нанести вред себе". Лавров также утверждает, что газопровод "достроят – несмотря на все угрозы".
      Рождественская гонка биатлона 2019: расписание и где смотреть
      сегодня
      3721
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Газпром Газовый конфликт Газ Новости политики Санкции Северный поток-2 Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:22 Сколько будет стоить новогодний стол 2020
      Катерина Степанова 92
      сегодня , 21:05 Бизнес в Украине 2019: как прошел год для ключевых игроков на рынке технологий
      Ірина Полицька 30
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      31
      сегодня , 20:40 Основательница секс-отеля: Секс – важная часть жизни, но у нас ее обходят стороной 18+
      Євгенія Мазур 377
      сегодня , 19:30 Впливові гості та дорогі подарунки: якими були найпомпезніші дні народження суддів у 2019 році
      Ірина Шиба 62
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук