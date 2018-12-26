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      Санкции РФ против Украины: появилась реакция украинских нардепов

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      В Кремле расширили список санкций против украинцев. Новый так называемый "рождественский пакет" насчитывает более полтысячи человек. И это вдвое больше, чем было в первом списке. Сейчас же россияне распространили ограничения на депутатов из почти всех парламентских фракций, под прицел попали даже "оппоблоковцы".

      567 украинцев и 75 организаций – именно столько попали в новый санкционный список России. Из них 218 человек – это народные депутаты от разных политических сил.

      Читайте также: Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия

      Лидирует "Блок Петра Порошенко", ведь в санкционный список попал 81 депутат, от "Народного фронта" – 52, от "Оппозиционного блока" – 22, от "Объединения "Самопомич" – 14, от "Батькивщины" – 12, от "Возрождения" и "Воли народа" – по 9, а также 10 внефракционных депутатов. Меньше всего от "Свободы" и "УКРОПа".

      Список всех физических лиц и организаций из Украины, включая новые, против которых Россия применила санкции:

      Нардепов мало интересует, почему оказались среди недругов. Больше беспокоит другое:

      Почему президента вывели из-под санкций и его ближайшее коррупционное окружение? Вчера запостил в Facebook, что нашел себя в российских санкциях, поздравили – 200 комментариев,
      – сказал народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Рябчин.

      Ограничения ввели на финансовые операции и путешествия. Хотя большинство тех, кто попал в список, никаких экономических отношений с Россией не имеют.

      У них была другая как раз цель – задеть политический аспект. В этот список много попало политиков, которые являются пророссийскими, преимущественно бывшие регионалы. Пытаются отбеливать политическую репутацию этих пророссийских сил, которые готовятся к предстоящему реваншу,
      – пояснила народный депутат Виктория Пташник.

      "Война идет, она все еще в своей чрезвычайно активной фазе. Мы это видим в море, на Азове и в Керченском проливе. А эти списки показывают, что и в дальнейшем идет эскалация этих отношений в отрицательном направлении. Я бы хотела, чтобы сейчас формировались другие списки, что надо сделать для того, чтобы начать процесс восстановления мира в Украине", – заявила народный депутат от "Объединения "Самопомич" Алена Бабак.

      Санкционный список, в который вошло руководство Верховной Рады и большинства политических сил в парламенте, россияне создали еще 1 ноября. Ни одной фамилии из "Оппозиционного блока" в нем не было до 25 ноября. Сейчас же среди неблагонадежных – Вадим Новинский, Александр Вилкул, братья Добкины. Они обиделись.

      новинський

       

      Вадим Новинский

      В списке также фигурируют судьи и бывшие силовики, и даже глава пограничной службы Петр Цигикал. Но воспринимать санкции серьезно не стоит, отметили эксперты. По какому принципу формировали перечень недругов – непонятно. Рядом с фамилиями патриотов Украины есть марионетки Кремля. А это значит, что Россия ввела санкции на бумаге.

      Это не является показателем реальной настроенности России. Даже если формальные владельцы, к примеру, Казак или Медведчук попадут в списки, – это не значит, что они враги Кремля,
      – сказал политический эксперт Михаил Басараб.

      Санкционные списки будут пополняться новыми фамилиями, прогнозируют эксперты. Таким образом Россия будет демонстрировать свою силу прежде всего своим же гражданам. Мол, можем мы наказать этих свободолюбивых украинцев. Не оружием, так хоть санкциями.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Санкции ВО Батьківщина Самопомич Блок Петра Порошенко Санкции России против Украины Оппозиционный блок Вадим Новинский Народный фронт
      Источник: 24 канал
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