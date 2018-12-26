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      Санкції РФ проти України: з'явилась реакція українських нардепів

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      У Кремлі розширили список санкцій проти українців. Новий так званий "різдвяний пакет" налічує понад півтисячі осіб. І це удвічі більше, ніж було у першому списку. Нині ж росіяни розповсюдили обмеження на депутатів з майже усіх парламентських фракцій, під приціл потрапили навіть "опоблоківці".

      567 українців і 75 організацій – саме стільки потрапили до нового санкційного списку Росії. З них 218 осіб – це народні депутати від різних політичних сил.

      Читайте також: Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки

      Лідирує "Блок Петра Порошенка", адже у санкційний список потрапив 81 депутат, від "Народного фронту" – 52, від "Опозиційного блоку" – 22, від "Об'єднання "Самопоміч" – 14, від "Батьківщини" – 12, від "Відродження" та "Воля народу" – по 9, а також є ще 10 позафракційних депутатів. Найменше від "Свободи" та "Укропу".

      Перелік усіх фізичних осіб і організацій з України, включно з новими, проти яких Росія застосувала санкції:

      Нардепів мало цікавить, чому опинилися серед недругі. Більше непокоїть інше:

      Чому президента вивели з-під санкцій та його найближче корупційне оточення? Вчора запостив у Facebook, що знайшов себе у російських санкціях, привітали – 200 коментарів,
      – розповів народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Рябчин.

      Обмеження ввели на фінансові операції та подорожі. Хоча більшість тих, хто потрапив до списку, жодних економічних відносин з Росією не мають.

      У них була інша якраз мета – зачепити політичний аспект. У цей список багато потрапило політиків, які є проросійськими, переважно колишні регіонали. Намагаються відбілювати політичну репутацію цих проросійських сил, які готуються до майбутнього реваншу,
      – пояснив народний депутат Вікторія Пташник.

      "Війна іде, вона все ще у своїй надзвичайно активній фазі. Ми це бачимо у морі, на Азові та в Керченській протоці. А ці списки лише показують, що і надалі іде ескалація цих стосунків в негативному напрямку. Я б хотіла, щоб зараз формувались інші списки, що треба зробити для того, аби розпочати процес на відновлення миру в Україні", – заявила народна депутатка від "Об'єднання "Самопоміч" Альона Бабак.

      Санкційний список, до якого увійшло керівництво Верховної Ради та більшості політичних сил у парламенті, росіяни створили ще 1 листопада. Жодного прізвища із "Опозиційного блоку" у ньому не було до 25 листопада. Нині ж серед неблагонадійних – Вадим Новінський, Олександр Вілкул та брати Добкіни. Вони образились.

      новинський
      Вадим Новинський

      У списку також фігурують судді та колишні силовики, і навіть голова прикордонної служби Петро Цигикал. Але сприймати санкції серйозно не варто, зазначили експерти. За яким принципом формували перелік недругів – незрозуміло. Поруч з прізвищами патріотів України є маріонетки Кремля. А це значить, що Росія ввела санкції на папері.

      Це не є показником реальної налаштованості Росії. Навіть, якщо формальні власники, до прикладу, Козак чи Медведчук потраплять до списків, – це не означає, що вони вороги Кремля,
      – сказав політичний експерт Михайло Басараб.

      Санкційні списки поповнюватимуться новими прізвищами, прогнозують експерти. У такий спосіб Росія демонструватиме свою силу насамперед своїм же громадянам. Мовляв, можемо ми покарати цих волелюбних українців. Не зброєю, так хоч санкціями. 

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Новини Росії Санкції Санкції Росії проти України Україна – Росія Блок Петра Порошенка Самопоміч ВО Батьківщина Народний фронт Вадим Новинський Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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