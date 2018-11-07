Санкции России против Украины: Ирина Луценко объяснила, почему ее нет в списках

Супруга генпрокурора, представитель президента в парламенте Ирина Луценко считает, что ее нет в санкционном списке России из-за того, что она является претендентом на очередного политзаключенного Кремля.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник.

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"Я думаю, что представительство Луценко достойно в этом списке. Мы обсуждали этот вопрос на семейном совете. Я думаю, что Путин меня заманивает туда, показывая, что будто я не в списке. Я так понимаю, что я там претендент на политического заключенного", – сказала Ирина Луценко.

Кроме того, в шутку она добавила, что будет "вести себя достойнее, чем первый номер фракции "Батькивщина" Надежда Савченко, которая отголодала, будучи политзаключенной, а потом решила взорвать украинский парламент".

Это шутка с моей стороны. Я специально тролю эти списки, для того, чтобы понять, что цель России другая. Ее цель втянуть украинцев и украинскую внутреннюю среду в обсуждение тех актуальных вопросов, которые украинцы должны были бы ставить перед собой,

– депутат Луценко.

По ее словам, сейчас актуальный вопрос для Украины – это незаконные выборы в ОРДЛО.

Напомним, что 1 ноября Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц из Украины. Прежде всего речь идет о заморозке счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ. В список санкций попали сын президента Алексей Порошенко, который является депутатом Верховной Рады, а также другие высокопоставленные лица. Санкции против самого президента Украины не вводили Также, Луценко признался, и сам что проверял, есть ли он в санкционном списке и с удовольствием увидел, что есть".