Санкції Росії проти України: Ірина Луценко пояснила, чому її немає у списках

Дружина генпрокурора, представник президента у парламенті Ірина Луценко вважає, що її немає у санкційному списку Росії через те, що вона є претендентом на чергового політв'язня Кремля.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерело.

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"Я думаю, що представництво Луценків достойне в цьому списку. Ми обговорювали це питання на сімейній раді. Я думаю, що Путін мене заманює туди, показуючи, що ніби я не в списку. Я так розумію, що я там претендент на політичного в’язня", – сказала Ірина Луценко.

Крім того, жартома вона додала, що буде "вести себе достойніше, ніж перший номер фракції "Батьківщина" Надія Савченко, яка відголодувала, будучи політв’язнем, а потім вирішила взірвати український парламент".

Це жарт з моєї сторони. Я спеціально тролю ці списки, для того, щоб зрозуміти, що мета Росії інша. Її мета втягнути українців і українське внутрішнє середовище до обговорення не тих актуальних питань, які би українці повинні ставити перед собою,

– депутат Луценко.

За її словами, наразі актуальне питання для України – це незаконні вибори в ОРДЛО.

Нагадаємо, що 1 листопада Росія запровадила спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб з України. Насамперед йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ. До списку санкцій потрапили син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради, а також інші високопосадовці. Санкції проти самого президента України не запроваджували Також, Луценко зізнався, і сам що перевіряв, чи є він у санкційному списку і "із задоволенням побачив, що є".