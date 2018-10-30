21:00
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Санкции России против Украины: сколько компаний и граждан попадут в список Путина

      586 Читати новину українською
      Санкции России против Украины заденут 50 физических лиц и 360 компаний
      Санкции России против Украины заденут 50 физических лиц и 360 компаний / Фото из открытых источников

      Правительство России завершает подготовку проекта постановления, которое предусматривает спецмероприятия Кремля в отношении ряда украинских компаний и граждан. Такие действия в Москве называют "ответом Киеву".

      Об этом пишет ТАСС.

      Читайте также: Какие компании в Украине могут попасть под санкции России

      Российское издание, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщает, что вскоре соответствующий документ поступит на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

      Санкции коснутся около 360 украинских предприятий и более 50 физических лиц.

      В ближайшее время документ будет передан на подпись главе правительства, а после подписания – опубликован,
      - отмечает изданию источник.

      При этом собеседник не раскрыл персональный состав граждан Украины, попавших в списки. Однако, по его словам, "там будет много интересных открытий для граждан Украины".

      Так, неназванный источник заявляет, что "некоторые украинские лидеры, которые придерживаются радикальных взглядов относительно взаимоотношений между двумя странами и народами, не против при этом заработать на этих самых отношениях".

      Напомним, Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Санкции вводятся якобы в ответ на недружественные действия Киева. Документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Москве будут принимать меры. Однако в указе не указывается, о каких именно мерах идет речь – их еще предстоит разработать российскому правительству.

      Ранее, 2 мая 2018 года, Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Санкции Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Убийство чиновника в Сумской области: журналист рассказал интересные детали
       29 января , 12:05
      Курс валют на 10 сентября: доллар подорожал, а евро потерял в цене
       10 сентября , 08:29
      Ярмоленко провів перше тренування в АПЛ – Андрій порвав соцмережі своїм фото
       13 июля , 14:21
      Стали известны подробности о новом Skoda Kodiaq RS
       23 августа , 13:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук