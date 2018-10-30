Санкции России против Украины: сколько компаний и граждан попадут в список Путина

Правительство России завершает подготовку проекта постановления, которое предусматривает спецмероприятия Кремля в отношении ряда украинских компаний и граждан. Такие действия в Москве называют "ответом Киеву".

Об этом пишет ТАСС.

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Российское издание, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщает, что вскоре соответствующий документ поступит на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Санкции коснутся около 360 украинских предприятий и более 50 физических лиц.

В ближайшее время документ будет передан на подпись главе правительства, а после подписания – опубликован,

- отмечает изданию источник.

При этом собеседник не раскрыл персональный состав граждан Украины, попавших в списки. Однако, по его словам, "там будет много интересных открытий для граждан Украины".

Так, неназванный источник заявляет, что "некоторые украинские лидеры, которые придерживаются радикальных взглядов относительно взаимоотношений между двумя странами и народами, не против при этом заработать на этих самых отношениях".

Напомним, Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Санкции вводятся якобы в ответ на недружественные действия Киева. Документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Москве будут принимать меры. Однако в указе не указывается, о каких именно мерах идет речь – их еще предстоит разработать российскому правительству.

Ранее, 2 мая 2018 года, Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками.