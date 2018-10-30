Санкції Росії проти України: скільки компаній та громадян потраплять до списку Путіна

Уряд Росії завершує підготовку проекту постанови, яка передбачає спецзаходи Кремля щодо низки українських компаній та громадян. Такі дії у Москві називають "відповіддю Києву".

Про це пише ТАСС.

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Російське видання, посилаючись на свої джерела в уряді, повідомляє, що незабаром відповідний документ надійде на підпис прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву.

Санкції торкнуться близько 360 українських підприємств і понад 50 фізичних осіб.

Найближчим часом документ буде переданий на підпис голові уряду, а після підписання – опублікований,

– зазначає виданню джерело.

При цьому співрозмовник не розкрив персональний склад громадян України, які потрапили в списки. Однак, за його словами, "там буде багато цікавих відкриттів для громадян України".

Так, неназване джерело заявляє, що "деякі українські лідери, які дотримуються радикальних поглядів щодо взаємин між двома країнами і народами, не проти при цьому заробити на цих самих відносинах".

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ, який передбачає введення "спеціальних економічних заходів" щодо України. Санкції запроваджуються нібито у відповідь на недружні дії Києва. Документ передбачає створення переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких у Москві вживатимуть заходів. Однак в указі не зазначається, про які саме заходи йдеться – їх ще має розробити російський уряд.



Раніше, 2 травня 2018 року, Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. 27 вересня Україна ввела санкції проти російських компаній, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.