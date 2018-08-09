Санкции США: как Россию пытаются заставить придерживаться норм международного права

Новую порцию санкций против России уже в скором времени могут ввести Соединенные Штаты. А все потому, что Москва не идет на сотрудничество по делу отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.

Очередной удар по экономике России угрожают нанести Соединенные Штаты. Госдепартамент накануне анонсировал введение новых санкций. Каких именно – официально пока не сообщают.

Читайте также: Последовательно и жестко: как США бьют по России

В американских СМИ пишут, что Вашингтон может запретить экспорт высокотехнологичных товаров, которые применяются в авиации. Главное требование США – чтобы Москва прекратила использование химического оружия и допустила независимых инспекторов, которые бы это подтвердили.

Эксперты говорят, что такие меры не будут иметь немедленного эффекта. Но негативно скажутся на российской экономике в долгосрочной перспективе, ведь затормозят инновации и модернизацию.

Возможно, сейчас достаточно денег для того, чтобы экономика держалась и это не отражалось на населении, но вопрос в том, как через три-четыре-пять лет – без доступа к капиталу, без доступа к инвестициям, без доступа к инновационным технологиям – каким образом российская экономика будет деградировать,

– заявила член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

Если Россия не выполнит требований США в течение трех месяцев – в отношении нее могут применить второй этап ограничительных мер, еще более жестких. Он предусматривает приостановку дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. А еще – сведет к минимуму двустороннюю торговлю и прекратит полеты в США для российских авиакомпаний. Все это – в ответ на применение Россией химического оружия в Британии, в результате чего погибла женщина и отравились несколько человек, в частности экс-разведчик Сергей Скрипаль.

В то же время, против России сейчас действуют и санкции за ее аннексию Крыма и вероятное вмешательство в американские президентские выборы. Эксперты говорят, что в скором времени в США могут создать отдельное подразделение, которое будет заниматься российскими санкциями за различные нарушения.

В этом подразделении будут сведены все санкции в одну-единую государственную политику. Это не будет много разных санкций по разным поводам, а будет одно единственное направление государственной политики США,

– сказал международный обозреватель Иван Яковина.

Ожидают, что первый этап санкций вступит в силу уже 22 августа. Но заставят ли они Россию таки вернуть свои действия на международной арене в правовое русло – покажет время.