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Санкції США: як Росію намагаються змусити дотримуватись норм міжнародного права

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Нову порцію санкцій проти Росії вже незабаром можуть ввести Сполучені Штати. А все тому, що Москва не іде на співпрацю щодо справи отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною у британському місті Солсбері.

Черговий удар по економіці Росії погрожують завдати Сполучені Штати. Держдепартамент напередодні анонсував запровадження нових санкцій. Яких саме – офіційно поки не повідомляють.

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В американських ЗМІ пишуть, що Вашингтон може заборонити експорт високотехнологічних товарів, які застосовуються в авіації. Головна вимога США – аби Москва припинила використання хімічної зброї та допустила незалежних інспекторів, які би це підтвердили.

Експерти кажуть, що такі заходи не матимуть негайного ефекту. Але негативно позначаться на російській економіці у довгостроковій перспективі, адже загальмують інновації та модернізацію.

Можливо, зараз достатньо грошей для того, щоб економіка трималася і це не відбивалося на населенні, але питання в тому, як через три-чотири-п'ять років – без доступу до капіталу, без доступу до інвестицій, без доступу до інноваційних технологій – яким чином російська економіка буде деградувати,
– заявила член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.

Якщо Росія цього не виконає вимог США протягом трьох місяців – щодо неї можуть застосувати другий етап обмежувальних заходів, ще жорсткіших. Він передбачає призупинення дипломатичних відносин між Москвою та Вашингтоном. А ще – зведе до мінімуму двосторонню торгівлю та припинить польоти до США для російських авіакомпаній. Все це – у відповідь на застосування Росією хімічної зброї у Британії, внаслідок чого загинула жінка і отруїлися кілька людей, зокрема екс-розвідник Сергій Скрипаль.

Водночас, проти Росії зараз діють і санкції через її анексію Криму та ймовірне втручання в американські президентські вибори. Експерти кажуть, що незабаром у США можуть створити окремий підрозділ, який буде займатися російськими санкціями за різні її порушення.

В цьому підрозділи будуть зведені всі санкції в одну-єдину державну політику. Це не буде багато різних санкцій з різних приводів, а буде один єдиний напрямок державної політики США,
– сказав міжнародний оглядач Іван Яковина.

Очікують, що перший етап санкцій набуде чинності вже 22 серпня. Та чи змусять вони Росію таки повернути свої дії на міжнародній арені у правове русло – покаже час.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Новини США Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 канал
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