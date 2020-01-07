Санкции США помогли Украине договориться с Россией о транзите газа, – Пристайко
Санкции США в отношении проекта "Северный поток-2" помогли Украине достичь договоренностей с Россией о транзите газа, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"В начале переговоров Россия не имела желания заключать сделку, они хотели – максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, можем заключить в этом году, можем позже", – Пристайко рассказал немецкому изданию Bild, сообщает МИД.
К теме: Стопроцентной гарантии нет: Коболев ответил, что будет в случае нарушения Россией газовых соглашений
Договоренность, на которую нам в конце концов удалось выйти, намного лучше. Не идеальная, но санкции США помогли нам достичь ее, да,
– отметил министр.
Вместе с тем Пристайко подчеркнул, что Украина ценит помощь Германии "и не была в восторге от того, что какой-либо немецкий проект попадет под санкции".
"С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами то, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям", – сказал глава МИД Украины.
Что предусматривает газовый контракт между Украиной и Россией
- 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз сроком на 5 лет. Поэтому уже с 1 января 2020 года Россия начала транспортировали свой газ через Украину в ЕС.
- Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие 4.
- В течение этих 5 лет Украина получит по меньшей мере свыше 7 миллиардов долларов.
- Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании судебных споров. То есть "Газпром" не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража.