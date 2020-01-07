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      Санкции США помогли Украине договориться с Россией о транзите газа, – Пристайко

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      Санкции США против проекта "Северный поток-2" / censor.net.ua/ua

      Санкции США в отношении проекта "Северный поток-2" помогли Украине достичь договоренностей с Россией о транзите газа, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

      "В начале переговоров Россия не имела желания заключать сделку, они хотели – максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, можем заключить в этом году, можем позже", – Пристайко рассказал немецкому изданию Bild, сообщает МИД.

      К теме: Стопроцентной гарантии нет: Коболев ответил, что будет в случае нарушения Россией газовых соглашений

      Договоренность, на которую нам в конце концов удалось выйти, намного лучше. Не идеальная, но санкции США помогли нам достичь ее, да,
      – отметил министр.

      Вместе с тем Пристайко подчеркнул, что Украина ценит помощь Германии "и не была в восторге от того, что какой-либо немецкий проект попадет под санкции".

      "С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами то, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям", – сказал глава МИД Украины.

      Что предусматривает газовый контракт между Украиной и Россией

      • 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз сроком на 5 лет. Поэтому уже с 1 января 2020 года Россия начала транспортировали свой газ через Украину в ЕС.
      • Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие 4.
      • В течение этих 5 лет Украина получит по меньшей мере свыше 7 миллиардов долларов.
      • Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании судебных споров. То есть "Газпром" не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Украина – Россия Санкции Северный поток-2 Рынок газа Газ Газовый контракт МИД Украины
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