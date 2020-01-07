Санкции США помогли Украине договориться с Россией о транзите газа, – Пристайко

Санкции США в отношении проекта "Северный поток-2" помогли Украине достичь договоренностей с Россией о транзите газа, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"В начале переговоров Россия не имела желания заключать сделку, они хотели – максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, можем заключить в этом году, можем позже", – Пристайко рассказал немецкому изданию Bild, сообщает МИД.

К теме: Стопроцентной гарантии нет: Коболев ответил, что будет в случае нарушения Россией газовых соглашений

Договоренность, на которую нам в конце концов удалось выйти, намного лучше. Не идеальная, но санкции США помогли нам достичь ее, да,

– отметил министр.

Вместе с тем Пристайко подчеркнул, что Украина ценит помощь Германии "и не была в восторге от того, что какой-либо немецкий проект попадет под санкции".

"С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами то, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям", – сказал глава МИД Украины.

Что предусматривает газовый контракт между Украиной и Россией