Санкції США допомогли Україні домовитися з Росією щодо транзиту газу, – Пристайко
Санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" допомогли Україні досягти домовленостей з Росією щодо транзиту газу, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
"На початку переговорів Росія не мала бажання укладати угоду, вони хотіли – максимум на рік і на дуже поганих для нас умовах. Крім того, вони казали, що, мовляв, ми не поспішаємо, можемо укласти цього року, можемо пізніше", – розповів Пристайко німецькому виданню Bild, повідомляє МЗС.
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Домовленість, на яку нам зрештою вдалося вийти, набагато краща. Не ідеальна, але санкції США допомогли нам досягти її, так,
– зазначив міністр.
Водночас Пристайко наголосив, що Україна цінує допомогу Німеччини "і не була в захваті від того, що будь-який німецький проєкт потрапить під санкції".
"З іншого боку, ми постійно наголошували у ході переговорів з німецькими партнерами на тому, що йдеться про поганий проєкт для Німеччини, ЄС і України. Однак ми не маємо стосунку до цих санкцій", – сказав глава МЗС України.
Що передбачає газовий контракт між Україною та Росією
- 30 грудня 2019 року Україна та Росія підписали контракт на транзит російського газу через Україну до Євросоюзу терміном на 5 років. Тож вже з 1 січня 2020 року Росія почала транспортували свій газ через Україну до ЄС.
- Мінімально гарантована прокачка українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні 4.
- Упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.
- Україна та Росія також підписали угоду про врегулювання судових спорів. Тобто "Газпром" не оскаржуватиме рішення Стокгольмського арбітражу.