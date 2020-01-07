23:39
7 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Санкції США допомогли Україні домовитися з Росією щодо транзиту газу, – Пристайко

      241 Читать новость на русском
      Санкції США проти проєкту "Північний потік-2" / censor.net.ua/ua

      Санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" допомогли Україні досягти домовленостей з Росією щодо транзиту газу, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

      "На початку переговорів Росія не мала бажання укладати угоду, вони хотіли – максимум на рік і на дуже поганих для нас умовах. Крім того, вони казали, що, мовляв, ми не поспішаємо, можемо укласти цього року, можемо пізніше", – розповів Пристайко німецькому виданню Bild, повідомляє МЗС.

      До теми: Стовідсоткової гарантії немає: Коболєв відповів, що буде у випадку порушення Росією газових угод

      Домовленість, на яку нам зрештою вдалося вийти, набагато краща. Не ідеальна, але санкції США допомогли нам досягти її, так,
      – зазначив міністр.

      Водночас Пристайко наголосив, що Україна цінує допомогу Німеччини "і не була в захваті від того, що будь-який німецький проєкт потрапить під санкції".

      "З іншого боку, ми постійно наголошували у ході переговорів з німецькими партнерами на тому, що йдеться про поганий проєкт для Німеччини, ЄС і України. Однак ми не маємо стосунку до цих санкцій", – сказав глава МЗС України.

      Що передбачає газовий контракт між Україною та Росією

      • 30 грудня 2019 року Україна та Росія підписали контракт на транзит російського газу через Україну до Євросоюзу терміном на 5 років. Тож вже з 1 січня 2020 року Росія почала транспортували свій газ через Україну до ЄС.
      • Мінімально гарантована прокачка українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні 4.
      • Упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.
      • Україна та Росія також підписали угоду про врегулювання судових спорів. Тобто "Газпром" не оскаржуватиме рішення Стокгольмського арбітражу.
      В Ірані поховали генерала Сулеймані: у страшній тисняві загинули 56 людей
      сьогодні
      5799
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Газовий контракт Газ Ринок газу Північний потік-2 Санкції Україна – Росія Вадим Пристайко МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Головні новини 7 січня: Меркель їде до Путіна, трагедія в Ірані, неправдиві заяви ОБСЄ
      Ірина Кошанська 1139
      сьогодні , 17:30 Прибалтика проти РФ: як країни чинять опір агресії Кремля
      Світлана Попова 1537
      сьогодні , 17:09 Всім смачної куті: вітання з Різдвом від українських політиків
      Ірина Кошанська 688
      сьогодні , 16:00 Ваші сири кращі, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 6627
      сьогодні , 13:01 Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів
      Антон Голобородько 932
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук