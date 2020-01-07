Санкції США допомогли Україні домовитися з Росією щодо транзиту газу, – Пристайко

Санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" допомогли Україні досягти домовленостей з Росією щодо транзиту газу, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"На початку переговорів Росія не мала бажання укладати угоду, вони хотіли – максимум на рік і на дуже поганих для нас умовах. Крім того, вони казали, що, мовляв, ми не поспішаємо, можемо укласти цього року, можемо пізніше", – розповів Пристайко німецькому виданню Bild, повідомляє МЗС.

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Домовленість, на яку нам зрештою вдалося вийти, набагато краща. Не ідеальна, але санкції США допомогли нам досягти її, так,

– зазначив міністр.

Водночас Пристайко наголосив, що Україна цінує допомогу Німеччини "і не була в захваті від того, що будь-який німецький проєкт потрапить під санкції".

"З іншого боку, ми постійно наголошували у ході переговорів з німецькими партнерами на тому, що йдеться про поганий проєкт для Німеччини, ЄС і України. Однак ми не маємо стосунку до цих санкцій", – сказав глава МЗС України.

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