Премьер-министр Украины сообщил об изменениях для предпринимателей, которые сейчас вынуждены работать в условиях войны.

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Шмыгаль о нововведениях для предпринимателей

Глава украинского правительства сообщил, что санкции за нарушение закона "О применении регистраторов расчетных операций" не будут использоваться до завершения военного положения в Украине.

Шмыгаль также добавил, что с 24 февраля 2022 до конца года освобождаются от уплаты налогов на землю лица, на территории которых ведутся боевые действия. Также отменяется уплата НДС за товары, которые были уничтожены во время войны или переданы на нужды обороны.