Прем'єр-міністр України повідомив про зміни для підприємців, які зараз вимушені працювати в умовах війни, інформує 24 канал.

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Шмигаль про нововведення для підприємців

Глава українського уряду повідомив, що санкції за порушення закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій" не будуть використовуватися до завершення воєнного стану в Україні.

Шмигаль також додав, що з 24 лютого 2022 року до кінця року звільняються від сплати податків на землю особи, на території яких ведуться бойові дії. Також скасовується сплата ПДВ за товари, які були знищені під час війни або передані на потреби оборони.

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