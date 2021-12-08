Введенные ранее санкции были недостаточно эффективными. В этом убежден Верховный Главнокомандующий Объединенных Сил НАТО в Европе в 2013–2016 годах Филип Бридлав.
Кстати Никто не имеет права диктовать, – Байден отверг требование Путина относительно невступления Украины в НАТО
Нужны "мучительные" санкции
Американский генерал подчеркнул: если дальше применять экономические санкции, надо убедиться, что они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства.
Однако Украина нуждается в гораздо большей поддержке. По мнению Бридлава, надо усилить коалицию в поддержку государства.
"Умные" ракеты для ВСУ
Бридлав предлагает предоставить украинской армии современное вооружение – системы пво, дроны и "умные" ракеты.
Если не работают экономические санкции – тогда надо посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной потенциальной агрессии стали серьезные потери. Если они нападут в январе или феврале – у нас осталось мало времени,
– подчеркнул генерал.
Кстати, он отметил, что эти ракеты хорошо пригодились на Донбассе.
Что известно об угрозе нападения России
- Разведка предупреждает, что у наших границ находятся более 94 тысяч российских военных. Предполагают, что агрессор может прибегнуть к наступлению уже в январе – феврале 2022 года.
- Иностранные СМИ заявили, что в случае эскалации численность вражеского войска может вырасти до 175 тысяч человек. Эту информацию подтвердил и министр обороны Алексей Резников.
- США и ЕС обеспокоены такой угрозой. Рассматривают сильные санкции, которые могут предусматривать даже отключение России от международной системы SWIFT.
- Москва в стиле пропаганды говорит, что это якобы Киев стягивает свою армию к временно оккупированному Донбассу. В Госдуме даже пригрозили официально предоставить оружие боевикам.