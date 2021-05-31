Самопровозглашенный президент убеждает, что украинцев, которые хотят вакцинироваться российским препаратом, есть немало. Однако эксперты убеждены, что таким образом Лукашенко хочет переключить внимание белорусов от захвата самолета Ryanair и ареста Романа Протасевича.

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За что может мстить Лукашенко

По мнению специалистов, Лукашенко может пытаться отомстить украинским властям за санкции, введенные в ответ на захват пассажирского самолета в Минске. Еще одна вероятная причина – предыдущие ограничения, примененные на фоне подавления прав человека.

Однако самопровозглашенный президент пытается отомстить украинским властям не только бесплатной вакцинацией. В частности, Минск ввел лицензирование импорта ряда товаров из Украины.

Под ограничения попали кондитерские изделия, напитки, обои, кирпич и даже туалетная бумага. И это при том, что между Украиной и Беларусью действует договор о свободной торговле.

Мы готовы полностью отменить все наши решения, вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит меры, которые приняли в отношении продукции белорусской стороны,

– заявил заместитель главы МИД Беларуси Александр Гурьянов.



Александр Лукашенко / Фото Getty Images

Торговля между странами не несет убытки

Однако пока такие действия белорусского режима не касаются главных экспортно-импортных позиций. Речь идет о продуктах нефтепереработки, удобрениях и строительных смесях, которые покрывают до 50% потребностей украинских потребителей.

Давление белорусских ограничений почувствуют на себе отдельные украинские бизнес-группы. Однако эксперты убеждены, что в целом торговля между странами не несет значительных убытков.

Если мы посмотрим на экономическую составляющую и рациональность введения этих санкций для белорусской стороны, то они являются невыгодными, потому что экспорт в Украину для Беларуси занимает 2 место,

– заявила исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы Юлия Осмоловская.

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Первую строчку в импорте Украины из Беларуси занимают продукты нефтепереработки, то есть топливо. Однако уже в июне украинские компании не получат оттуда бензин А-95.

За 3 дня до начала лета "Белорусская нефтяная компания", которая обеспечивала 50% потребностей украинского рынка, сообщила партнерам о невозможности выполнить их заказы. Впрочем, эксперты убеждены, что это решение не связано со стремлением Лукашенко отомстить Украине за перекрытие авиасообщения.

Украина может искать других поставщиков

В Беларуси есть 2 крупных нефтеперерабатывающих завода. Впрочем, один вынужден значительно сократить объемы производства под давлением санкций Запада, а другой закрывают на очередной ремонт. Поэтому в "Белорусской нефтяной компании" решили приберечь продукцию для внутреннего рынка.

Такое решение, которое вызвало первоначальный ажиотаж в Украине, может побудить украинские компании к поиску других поставщиков топлива и к наращиванию производства бензина внутри страны.

На 70% зависеть от поставок дизельного топлива из России и Беларуси – это ненормально,

– подчеркнул глава консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Почему ограничения могут помочь Украине

В целом санкционное давление, которое Лукашенко пытается оказать на Украину, может наоборот сыграть на пользу нашему государству. По мнению Юлии Осмоловской, это будет стимулировать украинскую власть искать заменители белорусской продукции.

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Также уменьшение торговых связей с Беларусью позволит Украине избежать критики со стороны Евросоюза, который часто упрекал власть в том, что, покупая значительные объемы белорусской продукции, Киев фактически финансировал режим Лукашенко.

Впрочем, пока рано говорить, кто выйдет победителем из санкционной войны между Украиной и Беларусью.