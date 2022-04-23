Этот план был презентован главой Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

Кто входит в эту группу, какие первые результаты работы группы, к каким выводам она пришла и почему по-моему мнению предложенный вариант единственный возможный.

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Зачем нужна группа

Андрей Ермак обрисовал ее так: "Цель санкций – заставить Россию закончить эту ужасную войну, прекратить убивать нас, остановить вооруженную агрессию".

Казалось бы уже введено множество санкций, а это значит что давление на Россию увеличивается, ее бизнес уже стал токсичным, страна находится в преддефолтном состояние.

Но, так ли все плохо? Не совсем. Агентство Bloomberg, например сделало прогноз, что несмотря на развязанную войну с Украиной и санкции, Россия может заработать на экспорте нефти и газа в 2022 году $321 млрд — это примерно на 35% превышает показатели 2021 года. Издание приводит данные отчёта экономистов Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF) во главе с Робином Бруксом и отмечает, что Россия также может получить рекордное положительное сальдо счёта текущих операций — $240 млрд.

Мало того, даже те санкции которые введены, принимаются крайне неравномерно. Предположим в Канаде, под санкции попало 24 российских банка, в США 16 банков, в Евросоюзе 9 банков, а в Японии всего 5 банков. Тогда как для достижения устойчивого эффекта во всех этих странах должны быть введены санкции против как минимум 30 российских банков.

Кроме того, бизнес привык очень быстро приспосабливаться с меняющимся в худшую сторону условиям. Россияне в принципе всегда были сильны в придумывании разного рода обходных схем, а сейчас развернулись в этом направление на всю мощь. Уже были найдены и закрыты несколько лазеек по уходу от санкций, которые помогали России организовать швейцарские, грузинские и туркменские власти и бизнес.

Кто входит в группу

Кто собственно входит в группу Ермака – Макфола и насколько она в принципе экспертна? Как журналист который с 1997 года пишет о бизнесе готов признать, что я не видел ни одного настолько значительного сообщества известнейших международных экономистов, политиков и специалистов по санкциям.

Прежде всего в группу удалось включить экономистов из университетов Лиги Плюща. Например, в ней Чарльз Каломирис и Таня Бабина из Columbia Business School. А также Лукаш Рейчел из Принстонского университета.

Участвует в подготовке санкций Фрэнсис Фукуяма, Ларри Джей Даймонд и Бронте Касс из Стэнфордского университета. А также Юрий Городниченко из Университета Калифронии (Беркли).

В группе состоит Бенджамин Молл из London School of Economics. А также Мария Шагина из Финского институт международных отношений.

Энергетикой занимаются ведущие эксперты в этой сфере Эдвард Чоу, Ричард Невью и Ричард Морнингстар. Последний бывший специальный посланник госсекретаря США по энергетике Евразии.

Международные банки представляет управляющий директор Credit Suissе Стивен Хельман, а также главный европейский экономист Morgan Stanley Якоб Нил.

В группе принимают участие члены Атлантического совета Андреас Аслунд, Эдвард Фишман и Дэниэл Фрид.

Довольно сильную команду предложила Киевская школа экономики. Несмотря на неоднозначное отношение многих к Тимофею Милованову, но его группа которая включает Тимофея Брика, Наталью Шаповал и Илону Сологуб действительно многое делает для расчета эффективности санкций.

Украинскую часть также представляет глава НАЗК Александр Новиков, и.о. главы Государственной налоговой службы Денис Гутенко, экс глава Ощадбанка Андрей Пышный.

Если добавить сюда дипломатов и политиков вроде бывших послов США в Украине Уильяма Тейлора и Стивена Пфайфера, экс министра обороны США (2020—2021) Кристофера Миллера, бывшего помощника Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамера, выйдет довольно внушительный и без сомнения представительный состав участников.

К каким выводам пришла группа и почему

А теперь самое главное. Несмотря на такой широкий состав, все эксперты группы сошлись на одном – санкций, которые сейчас существуют абсолютно не достаточно. В нынешнем виде они абсолютно точно никогда не оставят войну России против Украины.

А значит, санкции нужно значительно усиливать. Как именно?

Конечно, есть множество промежуточных, но важных решений.

Например, запрет на импорт катализаторов для российских нефтеперерабатывающих заводов может в значительной степени сократить переработку сырья в России. А персональные санкции введенные против всех членов партии "Единая Росси" и против всех служащих Вооруженных сил России сделают невозможным выезд в цивилизованные и развитые страны людей запятнавших себя в этих категориях.

Но, все эти меры хотя и важные, но не решающие.

По мнению участников рабочей группы в первую очередь Украине нужно добиваться трех решений.

Первое. Россия должна быть признана страной спонсором терроризма. Напомню, что сейчас к таким странам относятся только четыре государства мира - Куба, Иран, Сирия и КНДР.

Второе. Россия должна оказаться в самой худшей категории черного списка FATF. Сейчас в этой категории находится только Иран.

Третье. Все страны европейского союза должны наложить полное эмбарго на поставку нефти и газа из России.

Этих трех мер действительно будет во многом достаточно, для такого, чтобы показать Москве, что такое настоящие санкции. И скорее всего, с большой долей вероятности через определенный промежуток времени заставить ее отказаться от войны и агрессии против Украины.