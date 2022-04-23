Цей план було презентовано главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та колишнім послом США в Росії Майклом Макфолом. Хто входить до цієї групи, які перші результати роботи групи, яких висновків вона дійшла і чому, на мою думку, запропонований варіант — єдино можливий.

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Навіщо потрібна група

Андрій Єрмак описав її так: "Мета санкцій – змусити Росію закінчити цю жахливу війну, припинити вбивати нас, зупинити озброєну агресію". Здавалося б: вже запроваджено безліч санкцій, а, отже, тиск на Росію збільшується, її бізнес став токсичним, країна перебуває в переддефолтному стані. Але чи все так погано в РФ насправді? Не зовсім. Агентство Bloomberg, наприклад, зробило прогноз: незважаючи на розв'язану війну проти України та введені санкції, Росія може заробити на експорті нафти та газу в 2022 році $321 млрд. Це приблизно на 35% перевищує показники 2021 року. Видання наводить дані звіту економістів Інституту міжнародних фінансів (Institute of International Finance, IIF) на чолі з Робіном Бруксом і зазначає, що Росія також може отримати рекордне позитивне сальдо рахунку поточних операцій — $240 млрд.

Мало того, навіть ті санкції, які запроваджено, приймаються вкрай нерівномірно. Наприклад, у Канаді, під санкції потрапило 24 російські банки, у США 16 банків, у Євросоюзі 9 банків, а в Японії всього 5 банків. Тоді як для досягнення стійкого ефекту у всіх цих країнах мають бути запроваджені санкції проти як мінімум 30 російських банків. Крім того, бізнес РФ вже звик дуже швидко пристосовуватися до умов, що погіршуються. Росіяни в принципі завжди були сильні у вигадуванні різноманітних обхідних схем, а зараз розгорнулися в цьому напрямі на всю міць. Вже було знайдено та закрито кілька лазівок з обходу санкцій — їх допомагали Росії організувати швейцарські, грузинські та туркменські влада та бізнес.

Хто входить до групи

Хто власне входить до групи Єрмака – Макфола і наскільки вона, в принципі, експертна? Як журналіст, який з 1997 року пише про бізнес, я готовий визнати, що не бачив жодної настільки значної спільноти найвідоміших міжнародних економістів, політиків та фахівців із санкцій. Насамперед, до групи вдалося ввести економістів із університетів Ліги Плюща. Наприклад, у ній є Чарльз Каломіріс та Таня Бабіна з Columbia Business School. А також Лукаш Рейчел із Прінстонського університету.

Бере участь у підготовці санкцій Френсіс Фукуяма, Ларрі Джей Даймонд та Бронте Касс із Стенфордського університету. Також Юрій Городниченко з Університету Каліфронії (Берклі). У групі є Бенджамін Молл із London School of Economics. А також Марія Шагіна із Фінського Інституту міжнародних відносин. Енергетикою займаються провідні експерти у цій сфері Едвард Чоу, Річард Нев'ю та Річард Морнінгстар. Останній раніше був спеціальним посланником держсекретаря США з енергетики Євразії.

Міжнародні банки представляє керуючий директор Credit Suissе Стівен Хельман, а також головний європейський економіст Morgan Stanley Якоб Ніл. У групі беруть участь члени Атлантичної ради Андреас Аслунд, Едвард Фішман та Деніел Фрід. Досить сильну команду запропонувала Київська школа економіки, незважаючи на неоднозначне ставлення багатьох до Тимофія Мілованова. Його група, яка включає Тимофія Брика, Наталю Шаповал та Ілону Сологуб, справді робить багато для розрахунку ефективності санкцій.

Українську частину також представляє голова НАЗК Олександр Новіков, в.о. голови Державної податкової служби Денис Гутенко, екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний.

Якщо додати сюди дипломатів та політиків, таких як колишніх послів США в Україні Вільяма Тейлора та Стівена Пфайфера, екс-міністра оборони США (2020—2021) Крістофера Міллера, колишнього помічника Державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Девіда Крамера, вийде досить значний і представницький склад учасників.

Яких висновків дійшла група і чому

А тепер найголовніше. Попри такий широкий склад, усі експерти групи зійшлися на одному: санкцій, які зараз запроваджено, недостатньо. У нинішньому вигляді вони точно ніколи не зупинять війну Росії проти України. Отже, санкції потрібно значно посилювати. Як саме? Звичайно, є багато проміжних, але важливих рішень.

Наприклад, заборона імпорту каталізаторів для російських нафтопереробних заводів може значно скоротити переробку сировини у Росії. А персональні санкції, введені проти всіх членів партії "Єдина Росія" і проти всіх службовців Збройних сил Росії, унеможливлять виїзд до цивілізованих і розвинених країн людей, які заплямували себе в цих категоріях.

Але всі ці заходи хоч і важливі, але не вирішальні. На думку учасників робочої групи, насамперед Україні потрібно добиватися трьох рішень.

Перше. Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму. Нагадаю, що зараз до таких країн належать лише чотири держави світу — Куба, Іран, Сирія та КНДР.

Друге. Росія має опинитися у найгіршій категорії чорного списку FATF. Зараз у цій категорії знаходиться лише Іран.

Третє. Усі країни Європейського Союзу мають накласти повне ембарго на постачання нафти та газу з Росії.

Цих трьох заходів справді буде багато в чому достатньо, щоб показати Москві, що таке справжні санкції. І, швидше за все, з великою ймовірністю через певний проміжок часу змусити її відмовитися від війни та агресії проти України.