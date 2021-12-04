Санкционный удар по Беларуси: "Белавиа" заявила о сокращении авиафлота
Источник:"Белавиа"
Евросоюз, США, Канада и Великобритания 2 декабря ввели уже пятый пакет экономических санкций против Лукашенко. Из-за карательных ограничений в компании "Белавиа" вынуждены сократить парк самолетов.
С таким заявлением выступила пресс-служба компании 3 декабря. В компании пожаловались на тяжелые условия работы во время пандемии и экономического давления из-за санкций.
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Воздушный флот компании насчитывает сейчас 15 самолетов
В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов,
– говорится в заявлении "Белавиа".
В компании уверяют, что в зимний период этого достаточно для выполнения всех запланированных рейсов. К лету обещают в белорусском авиаперевозчике приобрести новые воздушные суда или заключить договоры лизинга. Речь идет только о соглашениях с компаниями, не являющимися резидентами Евросоюза.
Какие санкции введены против "Белавиа"
- Компания "Белавиа" попала в санкционный список за перевозку нелегальных мигрантов.
- Самолетам Белавиа запрещено летать над большей частью территории ЕС.
- Также ограничения касаются ситуации с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
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