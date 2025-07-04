Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об угрозе наводнения в Санкт-Петербурге

Сейчас во внешней части Финского залива в Санкт-Петербурге уровень воды превысил 180 сантиметров. Власти пытаются сделать все, чтобы предотвратить затопление города.

В частности, сейчас в Петербурге приняли решение полностью закрыть затворы дамбы, перекрыв доступ воды со стороны Финского залива. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.

В Санкт-Петербурге перекрыли дамбу: смотрите видео

Циклон принес в город сильный западный ветер, нехарактерный для летнего периода. Из-за этого возникла угроза наводнения. В Петербурге порывы достигают 19 метров в секунду, а в акватории Невской губы – до 27 метров в секунду. Высота волн местами была 2,5 метра.

В Петербурге бушует вода: смотрите видео

Известно, что вода уже затопила окружающие города. Сложнее всего сейчас в Сестрорецке, где затопило местный парк. Также прогнозируется рост уровня воды в Неве.

Вода достигла окрестных городов возле Петербурга / фото росСМИ

Российские синоптики пишут, что по сей день в истории Санкт-Петербурга такие погодные условия в июле были только один раз. Это случилось 160 лет назад – 12 июля 1865 года.

Заметим, что за день до этого в Петербурге отменили главный военно-морской парад. Решение связано с "мерами безопасности"