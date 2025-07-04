Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также В центре Москвы взорвалось авто: там якобы находились 80-летний ветеран КГБ с дочерью
Что известно об угрозе наводнения в Санкт-Петербурге
Сейчас во внешней части Финского залива в Санкт-Петербурге уровень воды превысил 180 сантиметров. Власти пытаются сделать все, чтобы предотвратить затопление города.
В частности, сейчас в Петербурге приняли решение полностью закрыть затворы дамбы, перекрыв доступ воды со стороны Финского залива. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
В Санкт-Петербурге перекрыли дамбу: смотрите видео
Циклон принес в город сильный западный ветер, нехарактерный для летнего периода. Из-за этого возникла угроза наводнения. В Петербурге порывы достигают 19 метров в секунду, а в акватории Невской губы – до 27 метров в секунду. Высота волн местами была 2,5 метра.
В Петербурге бушует вода: смотрите видео
Известно, что вода уже затопила окружающие города. Сложнее всего сейчас в Сестрорецке, где затопило местный парк. Также прогнозируется рост уровня воды в Неве.
Вода достигла окрестных городов возле Петербурга / фото росСМИ
Российские синоптики пишут, что по сей день в истории Санкт-Петербурга такие погодные условия в июле были только один раз. Это случилось 160 лет назад – 12 июля 1865 года.
Заметим, что за день до этого в Петербурге отменили главный военно-морской парад. Решение связано с "мерами безопасности"