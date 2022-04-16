"Командировка" в Украину стала последней в жизни для более 20 тысяч россиян. Оккупанты понесли большие потери не только в личном составе, но и в командовании.

Читайте также ФСБ России задержало главаря боевиков Басурина, котрый призвал к химатаке на Мариуполь

Похороны ликвидированного генерал-майора

Нашим героям удалось ликвидировать заместителя командующего 8-й армией России генерал-майора Владимира Фролова. Оккупанты похоронили своего "героя" в Санкт-Петербурге.

Такая судьба – еще не самый плохой вариант для россиян, пришедших с оружием в Украину.

Смотрите видео о том, какие резервы Путин собирает после потерь в Украине