"Командировка" в Украину стала последней в жизни для более 20 тысяч россиян. Оккупанты понесли большие потери не только в личном составе, но и в командовании.
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Похороны ликвидированного генерал-майора
Нашим героям удалось ликвидировать заместителя командующего 8-й армией России генерал-майора Владимира Фролова. Оккупанты похоронили своего "героя" в Санкт-Петербурге.
Такая судьба – еще не самый плохой вариант для россиян, пришедших с оружием в Украину.
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