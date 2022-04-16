"Відрядження" в Україну стало останнім у житті для понад 20 тисяч росіян. Окупанти зазнали великих втрат не лише в особовому складі, а й у командуванні.

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Поховання ліквідованого генерал-майора

Нашим героям вдалося ліквідувати заступника командувача 8-ї армії Росії генерал-майора Володимира Фролова. Окупанти поховали свого "героя" у Санкт-Петербурзі.

Така доля – ще не найгірший варіант для росіян, які прийшли зі зброєю в Україну.

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