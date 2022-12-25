Пробка на два години

Рождественские персонажі повернулися з празднования в пабе. Більше того, очевидець Ян Джепсон, який знімав відео пробки, сказав, що Санта-Клауси були щорічно на турі пабами.

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Вони пролетіли мимо мене, поя, і позже ми знайшли їх там, де смуга сужається,

– розповів Ян Джепсон.

Витаскивать их же прийшло поліції. При цьому відзначають, що правоохоронці були визвані тільки після повідомлень про пошкодження автомобіля. Військову машину з трави витаскивали близько двох годин, а з боку, за словами очевидця, спроби звільнити бронетранспортер виглядали смішно.