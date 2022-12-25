Затор на дві години

Різдвяні персонажі поверталися зі святкування у пабі. Ба більше, очевидець Ян Джепсон, який зняв відео затору, сказав, що Санта-Клауси були на щорічному турі пабами.

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Вони пролетіли повз мене, співаючи, і пізніше ми знайшли їх там, де смуга звужується,

– розповів Ян Джепсон.

Витягувати їх же довелося поліції. При цьому зазначають, що правоохоронців викликали лише після повідомлень про пошкодження автомобіля. Військову машину з трави витягували близько двох годин, а зі сторони, за словами очевидця, спроби звільнити бронетранспортер виглядали смішно.

Після інциденту нікого не затримали. Однак звідки взялася військова техніка і хто був за кермом – не повідомляється.