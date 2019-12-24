В США военные отслеживают маршрут Санта Клауса: фото

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки начало отслеживать координаты саней Санта Клауса в режиме реального времени. Этой традиции уже 64 года.

Волонтеры ожидают около 140 тысяч звонков от детей и их родителей о местонахождении Санта Клауса, пишет "Радио Свобода".

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Когда Санта Клаус приближается к воздушному пространству США, американское Федеральное управление гражданской авиации выдает официальное разрешение на полет его саней над территорией страны.

Об этом обычно объявляет министр транспорта США. Он заявляет, что санки Санта Клауса не будут создавать помех гражданской авиации.

Кстати говоря. В прошлом году в акции приняли участие президент США Дональд Трамп и его жена Мелания. В одном из телефонных разговоров американский лидер намекнул 7-летней девочке, что Санта Клауса не существует.

Откуда такая традиция?

В 1955 году универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неправильный номер телефона, на который дети могли звонить американскому Святому Николаю.

На самом деле телефон принадлежал центру Космического командования Военно-воздушных сил США. Сотрудники центра, чтобы не разочаровывать детей, добавили новую задачу к своей оборонной миссии и стали сообщать им координаты саней Санта Клауса.

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