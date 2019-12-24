У США військові відстежують маршрут Санта Клауса: фото

Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки почало відстежувати координати санчат Санта Клауса в режимі реального часу. Цій традиції уже 64 роки.

Волонтери очікують близько 140 тисяч дзвінків від дітей та їхніх батьків про місце перебування Санта Клауса, пише "Радіо Свобода".

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Коли Санта Клаус наближається до повітряного простору США, американське Федеральне управління громадянської авіації видає офіційний дозвіл на політ його санчат над територією країни.

Про це зазвичай оголошує міністр транспорту США. Він заявляє, що санчата Санта Клауса не створюватимуть перешкод громадянській авіації.

До речі. У минулому році в акції взяли участь президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія. В одній з телефонних розмов американський лідер натякнув 7-річній дівчинці, що Санта Клауса не існує.

Звідки така традиція?

У 1955 році універмаг в Колорадо-Спрінгс випадково надрукував неправильний номер телефона, на який діти могли телефонувати американському Святому Миколаю.

Насправді телефон належав центру Космічного командування Військово-повітряних сил США. Співробітники центру, аби не розчаровувати дітей, додали нове завдання до своєї оборонної місії та стали повідомляти їм координати санчат Санта Клауса.

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