Во время оглашения подозрения Мартыненко инкриминировали взятку, размером в 311 тысяч евро, и отмывание средств. Досудебное расследование за менее чем 2 месяца доказало вину экс-нардепа.

Читайте также Дудин хотел отбелить свою репутацию, – ГБР о подозрении экс-председателю СБУ Харьковщины

Что известно о Мартыненко

Мартыненко бывший депутат, в Верховной Раде работал с ІІІ по VIII созыв. В последнем созыве – как член партии и фракции "Народный фронт". Он также является экс-председателем Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и безопасности

Прокуроры САП и детективы НАБУ 28 июля объявили о подозрении бывшему народному избраннику.

Важно! Это не первое подозрение Николаю Мартыненко. 20 апреля НАБУ задержало мужчину, обвинив его в растрате средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", однако суд отпустил обвиняемого на поруки нескольких народных депутатов.

Какие преступления доказали САП и НАБУ

Следствие установило, что в июле 2014 года экс-нардеп получил от руководства чешской компании "SKODA JS a.s." 311 тысяч евро.

Обратите внимание! Чешская компания входит в состав холдинга "Объединенные машиностроительные заводы", принадлежащего российскому "Газпромбанку".

За эти деньги Мартыненко должен был продвигать интересы компании в Украине. В частности, речь идет о контрактах "SKODA JS a.s." с "НАЭК Энергоатом" и "Чернобыльской АЭС", которыми регулировались поставки оборудования на украинские предприятия. Возник риск того, что украинская сторона не оплатит суммы, указанные в соглашениях, и Мартыненко решил этим воспользоваться.

Через кипрскую оффшорную компанию "DEVECOM COMPANY LIMITED", которая зарегистрирована в Чехии – "SKODA JS a.s." перечислила бывшему народному депутату 311 тысяч 563 евро. Затем Мартыненко, лоббируя интересы "SKODA JS a.s.", повлиял на оплату задолженности по контрактам украинской стороной.

О каких именно интересах чешской компании идет речь, САП и НАБУ не сообщили.

Как тратил средства экс-нардеп

По информации 2 ведомств, полученные средства бывший депутат тратил через еще одну оффшорную компанию на собственные нужды. За взятку он приобрел дорогие вещи для себя и других членов семьи.

Стоит добавить, что украинские госструктуры узнали вероятное преступление Мартыненко от чешских правоохранителей. Также 6 работникам "SKODA JS a.s." было, как и экс-депутату, объявлено о подозрении, однако уже чешскими государственными учреждениями.

Достойно внимания – СБУ задержала Дудина: смотрите видео