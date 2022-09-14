Під час оголошення підозри Мартиненку інкримінували взяття хабаря, розміром у 311 тисяч євро, та відмивання коштів. Досудове розслідування за менш як 2 місяці довело провину екснардепа.

Читайте також Дудін хотів відбілити свою репутацію, – ДБР про підозру ексголові СБУ Харківщини

Що відомо про Мартиненка

Мартиненко колишній депутат, у Верховній Раді працював з ІІІ по VIII скликання. В останньому скликані – як член партії та фракції "Народний фронт". Він також ексголова Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та безпеки

Прокурори САП та детективи НАБУ 28 липня оголосили про підозру колишньому народному обранцю.

Важливо! Це не перша підозра Миколі Мартиненку. 20 квітня НАБУ затримало чоловіка, обвинувативши його у розтраті коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", однак суд відпустив обвинувачуваного на поруки кількох народних депутатів.

Які злочини довели САП та НАБУ

Слідство встановило, що у липні 2014 року екснардеп отримав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." 311 тисяч євро.

Зверніть увагу! Чеська компанія входить до складу холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку".

За ці гроші Мартиненко мав просувати інтереси компанії в Україні. Зокрема йдеться про контракти "SKODA JS a.s." з "НАЕК Енергоатом" та "Чорнобильська АЕС", якими регулювались постачання обладнання на українські підприємства. Виник ризик того, що українська сторона не оплатить суми зазначені в угодах, і Мартиненко вирішив цим скористатись.

Через кіпрську офшорну компанію "DEVECOM COMPANY LIMITED" зареєстрована у Чехії – "SKODA JS a.s." перерахувала колишньому народному депутату 311 тисяч 563 євро. Опісля Мартиненко, лобіюючи інтереси "SKODA JS a.s.", повпливав на оплату заборгованості за контрактами українською стороною.

Про які саме інтереси чеської компанії йдеться, САП та НАБУ не повідомили.

Як витрачав кошти екснардеп

За інформацією 2 відомств, отримані кошти колишній депутат витрачав через ще одну офшорну компанію на власні потреби. За хабар він придбав дорогі речі для себе та інших членів родини.

Варто додати, що українські держструктури довідались про ймовірний злочин Мартиненка від чеських правоохоронців. Також 6 працівникам "SKODA JS a.s." було, як і ексдепутату, оголошено про підозру, однак уже чеськими державними установами.

Варте уваги – СБУ затримала Дудіна: дивіться відео