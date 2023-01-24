В субботу, 21 января, Национальное антикоррупционное бюро задержало заместителя министра инфраструктуры Василия Лозинского за получение 400 тысяч долларов взятки. В этот же день его уволили с должности.
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Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения
Детективы агентства и работники САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки, в состав которой входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
НАБУ и САП сообщили о подозрении уволенному заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому в получении 400 тысяч долларов неправомерной выгоды.
Вместе с тем доложено о подозрении еще четырем участникам преступной группы – доверенному лицу замминистра, предпринимателю и двум его сообщникам.
24 января САП избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 100 миллионов гривен для вероятного организатора передачи неправомерной выгоды бывшего заместителя министра развития общин Василия Лозинского.
В настоящее время идет рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему заместителю министра. Прокурор настаивает на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 миллионов гривен залога.
Детали по делу Лозинского
- Летом 2022 года Кабмин выделил около 1,41 миллиарда гривен Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на обеспечение населения в зимний период теплом. Предприниматель предложил замминистру осуществить закупку передвижных котельных установок по процедуре прямых договоров, поскольку речь шла о срочных закупках материалов и оборудования для бесперебойного прохождения отопительного сезона.
- Предприниматель, привлекая к реализации преступной схемы еще двух человек, подготовил предложение для министерства с ценами на 25 – 30% дороже рынка. Вместе с тем была создана видимость, что эта стоимость обоснована, поскольку предприниматель привлек подконтрольные ему компании, которые предлагали подобное оборудование по еще более высокой цене.
- Замминистра за неправомерную выгоду согласился на предложение предпринимателя. Злоумышленники были задержаны после получения доверенным лицом замминистра взятки.