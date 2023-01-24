У суботу, 21 січня, Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського за отримання 400 тисяч доларів хабаря. У цей же ж день його звільнили з посади.

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Вищий антикорупційний суд обере запобіжний захід

Детективи агентства і працівники САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угруповання, до складу якого входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

НАБУ та САП повідомили про підозру звільненому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському в одержанні 400 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Разом з тим, повідомлено про підозру ще чотирьом учасникам злочинної групи – довіреній особі заступника міністра, підприємцю та двом його спільникам.

24 січня САП обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 100 мільйонів гривень для ймовірного організатора передачі неправомірної вигоди колишнього заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського.

Наразі триває розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому заступнику міністра. Прокурор наполягає на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 мільйонів гривень застави.

Деталі щодо справи Лозинського