САП обвиняет Дыхне, что он убрал из госаэропорта бизнес Курченко, – юркомпания Миллер

На заседании в Высшем антикоррупционном суде прокурор САП поставил в вину экс-руководителю международного аэропорта "Борисполь", что тот разорвал договорные отношения с арендатором с бизнес-орбиты Сергея Курченко.

Об этом в фейсбуке заявил Маси Найем, адвокат юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Евгения Дыхне (с 2014 года исполняющего обязанности гендиректора, с 2017 года – первого заместителя руководителя аэропорта).

Как пишет адвокат, с 2012 года Сергей Курченко, олигарх времен Януковича, арендовал несколько площадей в помещении МА "Борисполь" – через одну из компаний из UMH group. После Революции Достоинства исполняющим обязанности директора аэропорта назначили Евгения Дыхне.

СБУ начало свою неофициальную коммуникацию по холдингу Курченко. То есть всячески приглашали Дыхне, чтобы "ларьки Курченко" убрали из аэропорта. Думаю, прошло не так много времени, чтобы помнить, каков был общественный запрос на прекращение бизнесов одиозного пророссийского олигарха в Украине. Учитывая это, и на собственные убеждения, Евгений и сам был рад, без давления СБУ, выдворить компанию из аэропорта после окончания договора аренды. Упустим лирику, что на последнем заседании в Высшем антикоррупционном суде уважаемый прокурор САП этот факт поставил ему в вину: якобы убрал бедного добродетельного арендатора, чтобы якобы завести кого-то из своих,

– подчеркнул Маси Найем.

Как сообщают на официальной странице юридической компании "Миллер" о деталях дела, речь идет о расторжении договорных отношений с ООО "Пресса-Трейд" (из холдинга UMH group Сергея Курченко), которая арендовала в аэропорту площади под киоски с прессой.

"Суть обвинения Евгения Дыхне... в том, что они заключали предварительные договоры аренды с целью, чтобы помещения не простаивали, пока Региональное отделение Фонда государственного имущества будет проводить конкурс на аренду этих помещений", – говорят в юркомпании.

По информации адвокатов, такие договоры привычная практика, пока Фонд по два года выбирал арендаторов. После того как помещение было освобождено от "пресса-Трейд", его по предварительному договору до завершения конкурсных процедур Фонда государственного имущества начало использовать другое предприятие.

"Договор с ООО "Пресса-Трейд" истек в октябре 2015 года. Аэропорт не выселял их еще три месяца, поскольку других магазинов с прессой в терминале аэропорта не было. Требование об освобождении помещения руководство аэропорта направило лишь тогда, когда аренду для бизнеса Курченко не согласовали Министерство инфраструктуры и Фонд госимущества. Вместе с тем, следующий арендатор обратился по поводу аренды этих помещений аж в апреле 2016 года", – заявили в "Миллер".

Напомним, что в июне 2017 года Генпрокуратура составила Сергею Курченко уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины. В частности ему инкриминировалось создание преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем. В мае 2018 года президент Украины решением СНБО применил к Курченко экономические и ограничительные санкции. В марте 2021 года действие этих санкций было продлено бессрочно. Кроме того, на бизнес UMH суды накладывали арест для обеспечения возможной конфискации имущества по делам против Сергея Курченко.

Евгений Дыхне возглавил международный аэропорт "Борисполь" в 2014 году. Согласно финансовой отчетности по международным стандартам, уже в 2015 году прибыль госпредприятия составила 540 миллионов гривен, тогда как в 2014 году был зафиксирован убыток в 513,3 миллиона гривен, а в 2013 году – убыток в 77,4 миллиона гривен.

Как писали СМИ, 14 июня 2021 года НАБУ вручило Дыхне обвинительный акт за якобы злоупотребление властью и служебным положением в 2014 – 2019 годах. Его обвиняют в том, что когда он был исполняющим обязанности директора МА "Борисполь", якобы вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещениями и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами.

Как комментировали экономические эксперты, претензии к бывшему директору аэропорта "Борисполь" со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, регулирующего отношения аренды.