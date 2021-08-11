САП предъявила обвинение нардепу Юрченко из-за взяточничества

Специальная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинение нардепу Александру Юрченко за взяточничество. Дело тянется еще с августа 2020 года.

Кроме Юрченко, обвинительный акт также вручили его неофициальному помощнику Ивану Фищенко. Далее акт должны направить в суд.

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Что известно о деле

По версии следствия, Юрченко попросил предоставить ему через посредника, Фищенко, взятку в размере 13 тысяч долларов. За это нардеп обещал внести предложения в проект Закона Украины "Об управлении отходами".

В дальнейшем якобы должны были принести еще 200 тысяч долларов для подкупа нардепов-членов соответствующего комитета, чтобы те проголосовали за предложения. В августе 2020 года правоохранители зафиксировали, когда нардепу передавали первую часть взятки. В конце месяца должны были дать вторую часть, но уже не получилось.

Кстати, тогда ВАКС взял под стражу Юрченко с возможностью внести залог – 3 миллиона гривен. За него внесли деньги, поэтому нардеп вышел под обязательства. Фищенко тоже взяли под стражу с альтернативой 1 миллион гривен залога. Помощник тоже вышел.

ДТП с Юрченко во Львове

Кроме дела о взяточничестве, недавно Юрченко попал в еще одну громкую историю. 8 июля 2021 года в центре Львова нардеп, находясь за рулем автомобиля Mustang, въехал в Volkswagen Jetta. Впоследствии он набросился на пострадавшего водителя и избил его. Уже 9 июля экспертиза подтвердила, что народный избранник находился в состоянии наркоопьянения.

Однако Юрченко написал заявление на пострадавшего водителя. Мол, якобы именно он напал на него, а не наоборот.