САП направила в суд обвинения в отношении Мартыненко и его сообщников

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинения в отношении экс-нардепа от фракции "Народный Фронт" Николая Мартыненко, а также еще пяти его сообщников.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

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Экс-парламентария Мартыненко подозревают в создании преступной организации, злоупотреблении служебным положением и завладении государственными средствами предприятия "Энергоатом" на более чем 6 миллионов евро.

Что касается других фигурантов дела, в частности Сергея Перелома, Руслана Журила, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова, досудебное расследование продолжается. Следствие по так называемому делу Мартыненко продолжалось почти 3 года. Детективы НАБУ зарегистрировали производства в декабре 2015 года. Тогда же Мартыненко сложил мандат и отказался от депутатского иммунитета.

Что такое дело Мартыненко и его фигурантов? Бывшего председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса и его сообщников обвиняют в завладении средствами государственных предприятий "Энергоатом" и "Восточного горно-обогатительного комбината". По данным следствия, в результате сделок государство понесло ущерб на общую сумму в почти 6,5 млн евро и более $ 17 млн.