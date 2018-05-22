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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

САП направила до суду обвинувачення стосовно Мартиненка та його спільників

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САП направила до суду обвинувачення стосовно Мартиненка та його спільників
САП направила до суду обвинувачення стосовно Мартиненка та його спільників / Укрінформ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувачення стосовно екс-нардепа від фракції "Народний Фронт" Миколи Мартиненка, а також ще п'яти його спільників.

Про це повідомила прес-служба САП у Facebook.

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Екс-парламентаря Мартиненка підозрюють у створенні злочинної організації, зловживанні службовим становищем та заволодінні державними коштами підприємства "Енергоатом" на понад 6 мільйонів євро.

Щодо інших фігурантів справи, зокрема Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова, досудове розслідування ще триває. Слідство у так званій справі Мартиненка тривало майже 3 роки. Детективи НАБУ зареєстрували провадження у грудні 2015 року. Тоді ж Мартиненко склав мандат та відмовився від депутатського імунітету. 

Що таке справа Мартиненка та його фігурантів? Колишньому голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу і його спільникам закидають заволодіння коштами державних підприємств "Енергоатом" та "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними слідства, внаслідок оборудок держава зазнала збитків на загальну суму в майже 6,5 млн євро та понад $17 млн.

 

Теги: Новини України Новини політики САП Микола Мартиненко Розслідування
Джерело: 24 Канал
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