САП направила до суду обвинувачення стосовно Мартиненка та його спільників
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувачення стосовно екс-нардепа від фракції "Народний Фронт" Миколи Мартиненка, а також ще п'яти його спільників.
Про це повідомила прес-служба САП у Facebook.
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Екс-парламентаря Мартиненка підозрюють у створенні злочинної організації, зловживанні службовим становищем та заволодінні державними коштами підприємства "Енергоатом" на понад 6 мільйонів євро.
Щодо інших фігурантів справи, зокрема Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова, досудове розслідування ще триває. Слідство у так званій справі Мартиненка тривало майже 3 роки. Детективи НАБУ зареєстрували провадження у грудні 2015 року. Тоді ж Мартиненко склав мандат та відмовився від депутатського імунітету.
Що таке справа Мартиненка та його фігурантів? Колишньому голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу і його спільникам закидають заволодіння коштами державних підприємств "Енергоатом" та "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними слідства, внаслідок оборудок держава зазнала збитків на загальну суму в майже 6,5 млн євро та понад $17 млн.
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