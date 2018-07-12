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САП не нашла доказательств вины Авакова и Чеботаря: обнародовано постановление

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САП не нашла доказательств вины Авакова и Чеботаря
САП не нашла доказательств вины Авакова и Чеботаря / Фото из открытых источников

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство по так называемому "делу рюкзаков" в отношении двух фигурантов – сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря из-за отсутствия "достаточных прямых доказательств, что эти лица "были осведомлены с планом поставки именно некачественных рюкзаков".

Об этом говорится в соответствующем постановлении за подписью прокурора САП, которая есть в распоряжении журналистов программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

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"Умысел указанных лиц на причинение имущественного ущерба МВД Украины вне разумного сомнения не доказан, поскольку Литвином В. Я. выдвинута версия о единоличном совершении уголовного правонарушения", – говорится в документе.

Согласно постановлению, всю вину на себя взял Владимир Литвин – представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков. Прокуроры с этим согласились.


Всю вину на себя взял Владимир Литвин

"Версия, которую выдвинул Литвин В. Я., может быть правдивой и исключает осведомленность Чеботаря С. И. и Авакова А. А. с его намерением поставить некачественные рюкзаки. С учетом этих показаний должны быть вновь оценены все другие доказательства в уголовном производстве. При таких обстоятельствах достаточных прямых доказательств того, что Чеботарь С. И. и Авакова А. А. были осведомлены (...) следствием не добыто и возможности их получения исчерпаны", – указано в документе.

Таким образом, говорится в постановлении САП, было принято решение – уголовное производство в части подозрения Чеботаря и сына Авакова "закрыть в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения".

Постановление предусматривает также отмену ареста имущества Чеботаря и Авакова и возвращение им вещественных доказательств. "Меру пресечения в виде личного обязательства считать такой, что прекратила свое существование", говорится в постановлении, подписанном прокурором Василием Кричуном, начальником отдела САП.


Постановление

Назар Холодницкий пока не ответил на вопросы "Радио Свобода", почему на постановлении о закрытии производства не стоит дата, впрочем подтвердил факт закрытия производства против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

12 июля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура без согласования с детективами НАБУ закрывает уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова – Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

Напомним, 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова, бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании Владимира Литвина. Их подозревают в растрате средств при закупки рюкзаков для Нацгвардии. Впоследствии суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство. Такую же меру пресечения избрали еще одному фигуранту дела экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Задержание сына Авакова Расследования САП Арест Авакова
Источник: 24 Канал
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