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САП не знайшла доказів вини Авакова і Чеботаря: оприлюднено постанову

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САП не знайшла доказів вини Авакова і Чеботаря
САП не знайшла доказів вини Авакова і Чеботаря / Фото з відкритих джерел

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження у так званій "справі рюкзаків" щодо двох фігурантів – сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова й екс-заступника міністра Сергія Чеботаря через відсутність "прямих достатніх доказів", що ці особи "були обізнані з планом поставки саме неякісних рюкзаків".

Про це йдеться у відповідній постанові за підписом прокурора САП, яка є у розпорядженні журналістів програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший").

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"Умисел вказаних осіб на заподіяння майнової шкоди МВС України, поза розумним сумнівом не доведений, оскільки Литвином В. Я. висунуто версію про одноосібне вчинення кримінального правопорушення", – йдеться у документі.

Згідно з постановою, всю провину на себе взяв Володимир Литвин – представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків. Прокурори з цим погодились.


Всю провину на себе взяв Володимир Литвин

"Версія, яку висунув Литвин В. Я., може бути правдивою та виключає обізнаність Чеботаря С. І. та Авакова О. А. з його наміром поставити неякісні рюкзаки. З урахуванням цих показань мають бути знову оцінені всі інші докази у кримінальному провадженні. За таких обставин прямих достатніх доказів того, що Чеботар С. І. та Авакова О. А. були обізнані (...) слідством не здобуто та можливості їх здобуття вичерпано", – зазначено в документі.

Таким чином, йдеться у постанові САП, було ухвалене рішення – кримінальне провадження у частині підозри Чеботаря та сина Авакова "закрити у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення".

Постанова передбачає також скасування арешту майна Чеботаря й Авакова і повернення їм речових доказів. "Запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання вважати таким, що припинив своє існування", йдеться також у постанові, підписаній прокурором Василем Кричуном, начальником відділу САП.


Постанова

Назар Холодницький наразі не відповів на запитання "Радіо Свобода", чому на постанові про закриття провадження не стоїть дата, утім підтвердив факт закриття провадження проти Олександра Авакова та Сергія Чеботаря.

12 липня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура без погодження з детективами НАБУ закриває кримінальне провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова – Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої "справи рюкзаків".

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря та керівника ІТ-компанії Володимира Литвина. Їх підозрюють у розтраті коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Згодом суд відпустив Олександра Авакова під особисте зобов'язання. Такий самий запобіжний захід обрали ще одному фігурантові справи екс-заступнику глави МВС Сергію Чеботарю.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Арешт Авакова САП Розслідування Затримання сина Авакова
Джерело: 24 Канал
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