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      САП объявила подозрение доверенному лицу Грановского

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      Специализированная антикоррупционная прокуратура 5 марта сообщила о подозрении четырем участникам преступной схемы, которая нанесла Одесскому припортовому заводу ущерб на более чем 93 миллиона гривен. Одним из фигурантов дела является доверенное лицо Александра Грановского.

      Пока прокуратура задержала только двоих фигурантов – это должностные лица Одесского припортового завода. Вскоре им должны избрать меру пресечения, написали в фейсбуке САП.

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      Кому САП объявила о подозрении:

      • Доверенному лицу Александра Грановского Ольге Ткаченко.
      • Заместителю директора, а также начальнику отдела Одесского припортового завода (обоих задержали).
      • Владельцу оффшорной компании.

      Всех фигурантов схемы обвиняют в злоупотреблении властью. Теперь им грозит арест до шести месяцев или до трех лет ограничения свободы.

      Как происходила схема

      Как написал в телеграме экс-нардеп Сергей Лещенко, Ольга Ткаченко является доверенным лицом Грановского и организовала схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения оффшорной компании Newscope Estates Limited по заниженным ценам.

      Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики по рыночным ценам, хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно Одесский припортовый завод. Вследствие этого завод недополучил прибыли примерно на 93,3 миллиона гривен.

      Расследование приведенных фактов стало возможно только после отставки пятого президента Петра Порошенко. Сам Грановский получил визу на эмиграцию в Израиле.

      Кто такой Александр Грановский? Это украинский политик и бизнесмен, народный депутат Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко". Позже вышел из партии, на выборы 2019 года шел как самовыдвиженец. В годы президентства Порошенко Грановского часто называли в СМИ "смотрящим" главы государства за прокуратурой, судами и СБУ. Сам он это опровергал.

      Интересно, что после возвращения Игоря Коломойского в Украину, кортеж олигарха приезжал в имение Грановского под Киевом. Такую информацию обнародовали журналисты программы "Схемы". ГБР начало расследование против экс-нардепа Грановского. Его подозревают в препятствовании избранию нардепом кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого – они оба баллотировались в округе №169 в Харькове.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Одесский порт Бизнес Расследования Арест САП
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